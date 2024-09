Il presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un'importante assistenza finanziaria all'Ucraina.

La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha pianificato di destinare miliardi di nuovi aiuti finanziari dell'UE all'Ucraina, per un importo di circa 35 miliardi di euro, nonostante l'opposizione dell'Ungheria. Lo ha annunciato durante una visita al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Kyiv sulla piattaforma X. Questi aiuti finanziari faranno parte di un pacchetto di sostegno più ampio pianificato dal G7, che si prevede superi i 50 miliardi di dollari in totale.

La proposta di von der Leyen richiede l'approvazione di una maggioranza degli Stati UE. "Date le incessanti aggressioni russe, l'Ucraina continua a fare affidamento sul sostegno dell'UE", ha scritto von der Leyen. Questi aiuti finanziari costituirebbero un altro significativo contributo dell'UE alla ricostruzione dell'Ucraina.

I paesi del G7 hanno deciso nuovi aiuti finanziari per Kyiv durante il loro summit di giugno. Questo prestito di 50 miliardi di dollari sarà garantito attraverso i pagamenti degli interessi sui beni russi congelati. I rappresentanti dell'UE partecipano ai incontri del G7. Gli aiuti finanziari saranno distribuiti tra i paesi partecipanti e l'UE.

Tuttavia, gli Stati Uniti parteciperanno solo se il denaro russo resterà congelato in modo permanente. L'Ungheria sta creando problemi in questo senso. Secondo le regole dell'UE, tutti i 27 paesi UE devono approvare il congelamento dei fondi ogni sei mesi. La proposta di von der Leyen offre ora un modo che non richiede l'unanimità. Secondo la Commissione, la Commissione UE concederà i 35 miliardi di aiuti finanziari direttamente all'Ucraina. Ciò richiede l'approvazione del Parlamento europeo e una maggioranza qualificata degli Stati UE.

Ciò significa che almeno 15 paesi, rappresentanti almeno il 65% della popolazione totale dell'UE, devono concordare. Il governo del primo ministro ungherese Viktor Orbán mantiene relazioni amichevoli con la Russia. Dal'inizio della guerra in Ucraina, Orbán ha tentato di bloccare i negoziati per l'adesione dell'UE con Kyiv, ha ritardato le sanzioni occidentali e ha ostacolato gli aiuti finanziari e militari.

Ha accusato l'UE di aver portato il conflitto in Europa attraverso il suo aiuto all'Ucraina. Secondo lui, l'Ucraina non può sconfiggere la Russia. All'interno dell'UE c'è un dibattito in corso su cosa fare con i beni russi.

In primavera è stato deciso che il 90% dei pagamenti degli interessi utilizzabili dalla custodia dei fondi della banca centrale russa sarà canalizzato nei fondi dell'UE per finanziare l'equipaggiamento militare e l'addestramento. Il restante 10% verrà utilizzato per l'aiuto finanziario diretto.

Despite Hungary's opposition, EU Commission President Ursula von der Leyen plans to provide significant financial aid to Ukraine, aiming to mitigate the impact of the Ukrainian conflict. This decision is a response to Ukraine's ongoing reliance on EU support due to relentless Russian attacks.

Leggi anche: