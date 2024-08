- Il presidente della CDU, recentemente nominato, si è espresso soddisfatto dell'autentico risultato.

Assunto il ruolo di nuovo presidente della CDU nel Reno-Palatinato, Gordon Schneider darà avvio a rapidi cambiamenti nella campagna elettorale dello stato. Sebbene apprezzi il sostegno di numerosi delegati, si rifiuta di promettere una percentuale specifica. Si accontenta di un risultato onesto, come ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca a Magonza.

Durante la conferenza del partito del 21 settembre, che si terrà 18 mesi prima delle elezioni statali, Schneider segna l'inizio della campagna. Se eletto all'incontro di Frankenthal, costituirà subito una nuova squadra con l'occhio alla elezioni statali della primavera del 2026.

Schneider ha rivelato che valuterà i candidati per il nuovo comitato esecutivo statale provenienti dalle associazioni distrettuali. Ruoli chiave, come un nuovo segretario generale per i cristiano-democratici, dovranno essere riempiti. Schneider annuncerà queste nomine del personale poco prima della conferenza del partito. Sono in corso consultazioni con i presidenti dei distretti.

Baldauf lascerà il consiglio esecutivo

Secondo Schneider, il presidente uscente Christian Baldauf non farà parte del nuovo comitato esecutivo. Tuttavia, Baldauf ha suggerito di agire come leader di pensiero e consulente del partito in futuro. Inoltre, la loro collaborazione nella frazione del parlamento statale continuerà. Schneider ha espresso la sua gratitudine verso Baldauf, che lo ha raccomandato per il ruolo. "Non ci sono stati più punti di contenzioso tra di noi di recente", ha dichiarato Schneider.

Baldauf ha assunto la presidenza della CDU da Julia Klöckner nel 2022 con l'83,6% dei voti, comprese le astensioni. La CDU ha circa 34.000 membri nel Reno-Palatinato e si trova in opposizione nello stato dal 1991.

210 notti di viaggio

Da quando ha assunto la carica di segretario generale più di due anni fa, Schneider ha trascorso circa 210 notti in viaggio per lo stato. Per lui, il contatto diretto con le persone è fondamentale. Alcune serate hanno visto la partecipazione di dieci persone, mentre altri eventi hanno contato più di 80 e 100 persone.

In qualità di segretario generale, Schneider ha lavorato intensamente per infondere vitalità nei membri del partito dopo l'ultima sconfitta. "Sono i nostri influencer di base e un legame essenziale tra le persone", ha spiegato. Il suo obiettivo come presidente del partito sarà poi fare presenza pubblica nel Reno-Palatinato. "Ma non credo che questo significhi partecipare a ogni evento sociale e essere il-life of the party", ha sottolineato Schneider. Le persone dovrebbero riconoscere: "C'è qualcuno su cui possono fare affidamento, che è affidabile e che ha visioni".

Impulso dalle elezioni locali ed europee

Il futuro leader del partito si aspetta di ricevere slancio dalle elezioni locali ed europee per la campagna elettorale statale. "Siamo riusciti a superare il 30% lì", ha sottolineato Schneider. "Ci siamo stabilizzati e non è finita qui". È ottimista anche per le elezioni federali. L'impulso delle ultime due elezioni e l'attuale unità all'interno del partito sono fondamentali per le elezioni statali del 2026.

