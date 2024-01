Il presidente della Camera Mike Johnson risponde alle domande dal confine meridionale degli Stati Uniti

Il presidente della Camera Mike Johnson risponderà alle domande di Jake Tapper della CNN mercoledì pomeriggio, mentre guida una delegazione di repubblicani della Camera in visita al confine tra Stati Uniti e Messico in Texas.

Il viaggio di Johnson al confine arriva mentre i senatori stanno cercando di trovare un accordo bipartisan sul confine come parte di un più ampio pacchetto di finanziamenti per l'Ucraina, gli aiuti a Israele e la sicurezza dei confini - e non è ancora chiaro cosa farà lo speaker se il Senato troverà un accordo.

Johnson ha visitato Eagle Pass, in Texas, con circa 60 repubblicani della Camera, dato che la conferenza del GOP ha fatto del confine un punto focale delle sue critiche al Presidente Joe Biden e alla sua amministrazione. La CNN ha riferito mercoledì che i repubblicani della Camera stanno procedendo con l'impeachment del Segretario alla Sicurezza Nazionale Alejandro Mayorkas per la sua gestione del confine.

I conservatori integralisti della Camera vogliono una legge sulle frontiere che rispecchi l'HR2 approvato dalla Camera dei Repubblicani, che secondo i Democratici del Senato non può essere approvata.

I negoziati al Senato sul confine sono in corso da diverse settimane, poiché i repubblicani hanno dichiarato che accetteranno la richiesta dell'amministrazione Biden di stanziamenti aggiuntivi per l'Ucraina solo se sarà incluso anche un pacchetto sul confine.

Il supplemento per fornire fondi aggiuntivi per il confine, l'Ucraina, Israele e Taiwan è solo una delle difficili sfide finanziarie che il Congresso dovrà affrontare nel nuovo anno, visto che manca meno di un mese alla chiusura parziale del governo.

Il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer ha dichiarato ai giornalisti mercoledì di volere che il Senato raggiunga prima un accordo sulle frontiere, quando gli è stato chiesto se Johnson dovesse essere maggiormente coinvolto nei colloqui. "È stato abbastanza coinvolto nei negoziati sul bilancio. Per quanto riguarda il confine, dal momento che la loro posizione è stata quella di non fare un passo indietro rispetto all'H.R. 2, vogliamo che il Senato raggiunga prima un accordo", ha detto Schumer.

In vista della visita di Johnson, i funzionari dell'amministrazione Biden hanno dichiarato di essere "incoraggiati dai progressi compiuti" nei negoziati sul confine in seno al Congresso, sottolineando al contempo il drastico calo degli attraversamenti del confine di questa settimana.

Lunedì, le autorità di frontiera hanno incontrato circa 2.500 migranti al confine meridionale degli Stati Uniti - un drastico calo rispetto alla metà di dicembre, quando gli arresti giornalieri superavano i 10.000, secondo un alto funzionario dell'amministrazione. Meno di 500 migranti sono stati arrestati lunedì nel settore di Del Rio, che alla fine di dicembre è stato colpito da migliaia di arrivi.

La richiesta di supplemento per la sicurezza nazionale della Casa Bianca include anche 14 miliardi di dollari per la sicurezza delle frontiere e martedì Biden ha esortato il Congresso a fornire i fondi.

"Dobbiamo fare qualcosa. Dovrebbero darmi i soldi di cui ho bisogno per proteggere il confine", ha detto Biden quando un giornalista gli ha chiesto cosa intende fare per il confine meridionale.

Priscilla Alvarez, Lauren Fox, Morgan Rimmer e Ted Barrett della CNN hanno contribuito a questo servizio.

