Il presidente del Real Madrid Perez dice che i tifosi si stanno allontanando dal calcio

Perez è uno dei principali artefici della Super League europea, che è stata chiusa meno di 48 ore dopo il suo annuncio nell'aprile dello scorso anno, in seguito alle proteste di tifosi, governi e giocatori.

La reazione al campionato separato ha costretto Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, Milan, Inter e Atletico Madrid a ritirarsi, mentre Real Madrid, Barcellona e Juventus sono rimaste fuori.

"Il nostro amato sport è malato, soprattutto in Europa e, naturalmente, in Spagna", ha dichiarato Perez domenica all'assemblea generale del club. Il calcio sta perdendo la sua posizione di sport globale più importante del mondo".

"Il dato più preoccupante è che i giovani sono sempre meno interessati al calcio. Le competizioni attuali, così come sono concepite oggi, non attirano l'interesse degli spettatori, se non nelle fasi finali".

La Super League ha citato la UEFA e la FIFA presso un tribunale spagnolo, che in seguito ha chiesto consiglio alla Corte di giustizia dell'Unione europea con sede a Lussemburgo, che emetterà la sua sentenza il prossimo anno. Leggi l'articolo completo

"La Super League rimane nel mezzo di un procedimento giudiziario europeo che contesta il monopolio della UEFA nel calcio europeo", ha dichiarato Perez.

Perez ha anche sottolineato la scarsa frequenza con cui si affrontano le migliori squadre del calcio e ha affermato che le competizioni europee infrasettimanali dovrebbero offrire ai tifosi partite tra "le squadre più forti e con i migliori giocatori del mondo" durante tutto l'anno.

"Se guardiamo agli ultimi finalisti della Champions League, il Liverpool, una squadra storica con sei Coppe europee, risulta che li abbiamo affrontati solo nove volte in 67 anni".

Fonte: edition.cnn.com