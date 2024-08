Il presidente del CIO Bach vuole dimettersi nel 2025

Il tedesco Thomas Bach aveva tenuto d'occhio un terzo mandato come presidente del CIO, che non è previsto nello Statuto Olimpico. Tuttavia, ha annunciato ora che si dimetterà dal suo incarico alla fine del suo secondo mandato l'anno prossimo.

Bach, 70enne, ha dichiarato che non avrebbe accettato alcuna modifica dello Statuto Olimpico per abolire il limite di mandato, affermando che "un cambiamento di leadership è più vantaggioso per la nostra organizzazione". Secondo Bach, non è il "momento migliore" per lui continuare come "capitano", e che "i nuovi tempi richiedono nuovi leader".

Bach aveva lasciato la sua rielezione in sospeso fino all'ultimo minuto, ma aveva assicurato la sua fedeltà allo Statuto Olimpico. Nativo di Würzburg, Bach ha assunto la carica di presidente del CIO nel 2013, succedendo al belga Jacques Rogge.

Fino alla fine dei Giochi Estivi a Parigi, Bach aveva mantenuto il silenzio sulle sue future intenzioni, citando il consiglio della Commissione Etica dell'organizzazione. Se Bach avesse deciso di candidarsi di nuovo, le modifiche necessarie allo Statuto Olimpico avrebbero potuto essere approvate dai membri del CIO in qualsiasi momento tramite voto per posta.

Bach: "Le conversazioni mi hanno profondamente commosso"

Secondo lo Statuto attuale, Bach dovrà dimettersi l'anno prossimo dopo 12 anni. All'inizio della sessione del CIO a Mumbai lo scorso ottobre, diversi membri del CIO si erano espressi a favore di una riforma dei statuti per consentire a Bach un altro mandato. "Queste conversazioni mi hanno profondamente commosso e hanno toccato il mio cuore", ha detto Bach riguardo ai dibattiti interni sulla prosecuzione della sua presidenza.

La commissione etica del CIO riteneva che il momento della decisione di Bach su un'altra candidatura "poneva un alto rischio di offuscare il corso dei Giochi Olimpici e la campagna elettorale stessa", ha dichiarato un portavoce del CIO a marzo. Pertanto, Bach è stato consigliato di rimandare la sua decisione fino dopo i Giochi Estivi, che si sono conclusi domenica.

Nonostante il sostegno di alcuni membri del CIO per un mandato aggiuntivo, Bach ha rispettato le attuali regole dello Statuto, cercando di preservarne l'integrità. Ha riconosciuto che i dibattiti interni sull'estensione della sua presidenza erano stati emotivi e significativi.

