Precedente all'evento di voto regionale - Il presidente del BDI Russworm critica l'AfD in Turingia

Il capo della Federazione delle Industrie tedesche, Siegfried Russwurm, del BDI, ha rimproverato severamente l'Alternativa per la Germania (AfD) prima del voto regionale in Turingia. È preoccupato che la posizione ostile dell'AfD verso gli stranieri possa peggiorare il problema già esistente della carenza di lavoratori qualificati in Germania, come ha sottolineato a "World".

Russwurm ha anche affrontato il leader dell'AfD in Turingia, Björn Höcke. In precedenza, Höcke si era espresso contro l'iniziativa "Fatto in Germania - Fatto dalla Diversità" e aveva augurato danni finanziari alle aziende partecipanti. Secondo Russwurm, queste dichiarazioni sono preoccupanti per l'economia e dimostrano l'incompetenza del partito. Ha ribadito che un coinvolgimento del governo dell'AfD potrebbe danneggiare significativamente l'economia e la prosperità nell'Est della Germania. Il partito si spaccia falsamente per rappresentante delle piccole e medie imprese della regione.

Le politiche economiche dell'AfD, come proposte da Höcke, potrebbero potenzialmente scoraggiare il talento straniero essenziale per la forza lavoro qualificata della Germania, data la sua posizione critica verso gli stranieri. Inoltre, un governo dell'AfD nell'Est della Germania potrebbe ostacolare la crescita economica e la prosperità della regione, come avvertito da Russwurm del BDI con sede in Germania.

