Il presidente del Bayern Hainer piange la perdita di sua moglie

Colpisce il FC Bayern Monaco. Si sospetta che la moglie del presidente Herbert Hainer sia deceduta. Angelika Hainer sarebbe sepolta in cerchie familiari e di amici stretti.

L'ex CEO di Adidas Herbert Hainer subisce un altro colpo. Come riportato dal quotidiano 'Bild', il 70enne presidente del FC Bayern Monaco è in lutto per la perdita della moglie. Angelika Hainer, 66 anni, è deceduta. Un necrologio recita: "Avrei voluto restare un po' più a lungo."

Non sono noti i dettagli sulla causa esatta del decesso. Tuttavia, il quotidiano 'Bild' riferisce che era afflitta da diverse gravi malattie. Angelika Hainer sarebbe sepolta in cerchie familiari e di amici stretti.

Si tratta del secondo tragico evento per Hainer nella sua famiglia: nel 2006, sua figlia Kathrin è deceduta un giorno dopo il suo 23° compleanno a causa di un'embolia polmonare. Un'embolia polmonare si verifica quando un coagulo di sangue blocca un vaso sanguigno nel polmone e richiede un trattamento ospedaliero immediato.

Si riporta che Angelika e Herbert Hainer si sono incontrati a Dingolfing, dove il futuro CEO di Adidas gestiva un pub durante i suoi studi universitari. La coppia era sposata da oltre 30 anni.

Hainer ha servito come CEO di Adidas dal 2001 al 2016. Nel novembre 2019, è stato eletto presidente del FC Bayern, succedendo a Uli Hoeneß.

