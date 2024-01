Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rivela le sue scelte per i tornei maschili e femminili di March Madness - e non va secondo i piani

Tuttavia, come oltre il 99% dei fan, il pronostico di Biden per il torneo maschile non è iniziato bene.

Biden ha scelto di sostenere gli Arizona Wildcats, testa di serie n. 2, nella loro partita di primo turno contro i Princeton Tigers, testa di serie n. 15.

Nonostante la grande sfavorita, i Tigers hanno vinto con un'impennata tardiva, vincendo 59-55 giovedì.

In svantaggio di 10 punti a circa otto minuti dalla fine, i Tigers sono riusciti a rientrare in partita con un parziale di 9-0 per chiudere il secondo tempo. Princeton è riuscita a tenere i Wildcats senza segnare per gli ultimi 4:21 minuti di gioco per sigillare l'incredibile upset.

"Una sensazione surreale. Battere una grande squadra come quella su questo palcoscenico è una sensazione davvero speciale", ha detto Matt Allocco di Princeton ai giornalisti. Ma non posso nemmeno dire di essere sorpreso".

"Questa squadra è stata così brava per tutto l'anno, così grintosa. Sulla carta, sembrerà un grande upset. Ma noi crediamo l'uno nell'altro e pensiamo di essere un'ottima squadra. Quando saremo al meglio, credo che potremo battere chiunque nel Paese".

Tuttavia, il Presidente può trarre conforto dal fatto che non è stato l'unico a sbagliare il suo bracket.

Secondo il sito Twitter della NCAA March Madness, dopo la vittoria di Princeton solo lo 0,065% dei riquadri è rimasto intatto.

Il risultato è particolarmente scioccante perché la vittoria è la prima per Princeton al torneo NCAA da 25 anni a questa parte, da quando i Tigers batterono UNLV nel 1998, quando l'attuale capo allenatore Mitch Henderson era un giocatore della squadra.

"Oggi hanno reso orgogliose e felici tante persone. Se lo meritano, sapete. Che vittoria", ha detto Henderson ai giornalisti.

Grazie alla sconfitta, Arizona è diventata la prima squadra con più di una sconfitta contro una testa di serie n. 15 in qualsiasi turno nella storia del torneo NCAA.

Altrove, i Furman Paladins, 13esimi, hanno sconfitto i Virginia Cavaliers, 4esimi, in un altro upset. JP Pegues ha realizzato un tiro da tre vincente con soli 2,4 secondi sul cronometro per dare il via ai risultati shock della March Madness.

Con il torneo femminile che inizierà venerdì, Biden spera che il suo bracket possa durare un po' di più rispetto a quello maschile.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com