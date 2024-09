Il presidente degli Stati Uniti Biden esprime insoddisfazione per gli sforzi di Israele per negoziare un accordo di rilascio degli ostaggi.

Il Presidente Biden degli Stati Uniti ritiene che il Primo Ministro Netanyahu di Israele non abbia fatto abbastanza per negoziare un accordo per la liberazione dei prigionieri trattenuti da Hamas a Gaza. Durante una conferenza stampa a Washington D.C. il lunedì, quando gli è stato chiesto se Netanyahu stesse facendo abbastanza per agevolare un tale accordo, Biden ha risposto: "No, non abbastanza".

Nel fine settimana, l'esercito israeliano ha scoperto sei ostaggi morti, tra cui un cittadino americano, all'interno di un tunnel a Rafah. Questa scoperta ha portato l'amministrazione statunitense a organizzare una riunione urgente con l'équipe di mediazione degli Stati Uniti per il lunedì, con la Vicepresidente Kamala Harris prevista per partecipare.

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti, insieme all'Egitto e al Qatar, hanno lavorato intensamente per un accordo tra Israele e Hamas, l'organizzazione palestinese islamica. Questo accordo dovrebbe garantire la liberazione dei prigionieri rimasti e stabilire una tregua nella Striscia di Gaza. Tuttavia, questi sforzi non hanno ancora dato i loro frutti.

Secondo i resoconti israeliani, i miliziani di Hamas hanno ucciso 1205 persone e catturato 251 ostaggi durante il loro attacco diffuso a vari siti nel sud di Israele il 7 ottobre. Attualmente, secondo gli ultimi resoconti israeliani, 97 di questi ostaggi sono ancora trattenuti da Hamas e da altri gruppi palestinesi militanti, con 33 che hanno perso la vita.

Dopo l'attacco di Hamas, Israele ha lanciato un'operazione militare significativa nella Striscia di Gaza. Tuttavia, i dati sulle vittime forniti da Hamas, che non possono essere verificati in modo indipendente, suggeriscono che oltre 40.700 persone sono morte da ottobre.

Il Presidente Biden ha espresso il suo malcontento per gli sforzi del Primo Ministro Netanyahu nelle trattative per la liberazione degli ostaggi americani trattenuti da Hamas, dicendo: "No, non ha fatto abbastanza". Dopo l'incontro della Vicepresidente Kamala Harris con l'équipe di mediazione degli Stati Uniti il lunedì per discutere la questione, la situazione rimane irrisolta con 97 ostaggi ancora in custodia di Hamas.

