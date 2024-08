"Il Presidente degli Americani, Harris, agendo come pacificatore, si rivolge alla riunione del partito"

La candidata alla vicepresidenza Kamala Harris ha accusato il suo avversario, Donald Trump, di concentrarsi esclusivamente sugli interessi personali e di cercare di portare il paese indietro. Invece, ha promesso di servire come un "presidente che ci unisce intorno ai nostri ideali più grandi". Ha giurato di porre fine alla "amarezza, al dubbio e alle divisioni del passato".

La folla ha acclamato lo slogan "Non si torna indietro!" mentre Harris parlava, in particolare rivolgendosi agli elettori indipendenti e indecisi, che saranno vitali per le elezioni del 5 novembre.

Harris si è presentata come una politica pragmatica e bipartisan, rispondendo alle tentativi di Trump di dipingerla come una radicale di sinistra. Se eletta, ha promesso di mettere sempre il benessere del paese al di sopra degli interessi di partito o personali, prendendo decisioni con "realismo, buon senso e praticità".

Nata da immigrati dall'India e dalla Giamaica, Harris sarebbe la prima donna, la prima afroamericana, la prima asiatico-americana e la prima con radici asiatiche a diventare presidente. Ha espresso il suo profondo amore per gli Stati Uniti, chiamandoli "il miglior paese sulla Terra".

Harris, precedentemente eclissata da Biden fino al suo annuncio di candidatura a luglio, ha utilizzato l'occasione per condividere la sua storia personale. Ha parlato a lungo della sua infanzia nella classe media e del coraggio e della resilienza di sua madre, una ricercatrice sul cancro arrivata dall'India.

Le sue principali proposte includevano detrazioni fiscali per la classe media, l'affrontare la crisi abitativa e il reintrodurre il diritto all'aborto a livello nazionale, che era stato abolito dalla Corte suprema conservatrice due anni fa. Ha anche promesso di riformare il "sistema immigratorio rotto", accusando Trump di aver sabotato la riforma bipartisan dell'immigrazione per motivi politici.

In politica estera, Harris ha evidenziato il suo lavoro con Biden per un accordo di cessate il fuoco nel conflitto di Gaza e il rilascio di ostaggi tenuti dal gruppo estremista islamico Hamas. Ha espresso il sostegno al diritto di Israele alla difesa mentre riconosceva anche la sofferenza del popolo palestinese.

Ha proposto una risoluzione del conflitto che garantisse la sicurezza di Israele mentre consentisse al popolo palestinese di esercitare i suoi diritti alla dignità, alla sicurezza, alla libertà e all'autodeterminazione. Questo era un messaggio per i migliaia di manifestanti pro-palestinesi che si erano riuniti a Chicago durante la convention.

Harris ha anche promesso di stare "firmamente con l'Ucraina e i nostri alleati della NATO" di fronte all'aggressione russa. A differenza di Trump, ha detto che non avrebbe "cercato il favore dei tiranni e dei dittatori", menzionando le relazioni amichevoli di Trump con il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un.

I dittatori, ha affermato Harris, sostenevano Trump nelle elezioni presidenziali. Capivano che Trump, essendo facilmente lusingato e corrotto, non avrebbe tenuto conto dei dittatori perché aspirava a diventarlo egli stesso.

Harris ha messo in guardia sui "conseguenze estremamente gravi" se Trump fosse tornato alla Casa Bianca, citando la recente sentenza della Corte suprema sulla immunità penale dei presidenti degli Stati Uniti. "Immaginiamo un Trump senza controlli e contrappesi e il potere immenso della presidenza a sua disposizione", ha detto.

Trump ha risposto al discorso di Harris sulla sua piattaforma social Truth Social durante il suo discorso. "Si lamenta di tutto ma non fa nulla!", ha scritto il 78enne, tra le altre cose.

Il discorso di Harris ha concluso la convention del partito democratico di quattro giorni, che ha visto un'ondata di entusiasmo tra i democratici raggiungere nuovi picchi. L'atmosfera era prevalentemente festosa, alimentata da esibizioni di musicisti come Stevie Wonder, Lil Jon, Pink e The Chicks.

Tuttavia, i sondaggi suggeriscono ancora una corsa ravvicinata tra Trump e Harris. "Credo che la spinta sia dalla nostra parte, ma dobbiamo capitalizzare ora e coinvolgere con successo gli elettori tra ora e le elezioni autunnali", ha detto il responsabile della campagna di Harris, Dan Kanninen.

La conciliatrice Harris ha menzionato l'importanza della politica bipartisan, promettendo di mettere il benessere del paese al di sopra degli interessi di partito o personali. In quanto conciliatrice, ha promesso di considerare le decisioni con "realismo, buon senso e praticità".

