Il presente status in Germania è attualmente in vigore.

Le aspettative sulla Germania spesso includono menzioni di birra, salsicce, calcio e auto grandi. Un'occhiata ai fatti rivela il vero quadro in questi settori.

Per molti, la Germania evoca immagini di birra, salsiccia, Bundesliga e guida di auto grandi. Una visita in una birreria viene addirittura considerata un'esperienza tipicamente tedesca. Tuttavia, le statistiche dipingono un quadro diverso. I cliché sulla Germania potrebbero non essere così immutabili come si potrebbe pensare, con alcuni cambiamenti e sorprese in vista.

Bere birra

Anche se il poeta tedesco August Heinrich Hoffmann von Fallersleben non ha menzionato la birra in "Das Lied der Deutschen" - la fonte dell'inno nazionale tedesco, optando invece per il vino - la birra è spesso la prima cosa che viene in mente quando si sente la parola "Germania". Questo è particolarmente vero quando si considera la famosa Oktoberfest a Monaco. L'Associazione dei Birrai Tedeschi si vanta orgogliosamente che la birra è una tradizione tedesca.

Tuttavia, le tendenze dei consumi stanno cambiando. Negli ultimi 25 anni, la persona media in Germania ha consumato circa il 30% di birra in meno, con il consumo pro capite sceso a soli 88 litri nel 2019 (rispetto ai 99 litri di cinque anni prima). Questa tendenza sembra accelerare. Alla birra, Germania?

Mangiare salsiccia

BBQ di salsiccia d'estate, indulge in salsiccia bock a Natale, ordinare salsiccia al curry in mensa - non c'è niente di più tedesco delle salsicce. Dalla Rostbratwurst della Turingia alla Rostbratwurst di Norimberga, le salsicce sono state a lungo un piatto principale della cucina tedesca. I turisti stranieri spesso fanno un punto d'onore di provare specialità locali durante la loro visita.

Ma l'Associazione dei Produttori di Salsicce e Prosciutto Tedesco ha notizie preoccupanti: il consumo pro capite di prodotti a base di carne, comprese salsicce e prosciutto, è diminuito significativamente negli ultimi dieci anni. Dieci anni fa, la persona media consumava quasi 30 chilogrammi di carne, ma questa cifra è scesa a circa 25 chilogrammi all'anno. Il consumo di carne in generale è diminuito di circa 10 chilogrammi per persona rispetto al 2014.

Visitare una birreria

Come il musicista tedesco Michael Kunze ha scritto per Peter Alexander circa 50 anni fa, le birrerie di quartiere con birre fredde e conversazioni calde sono dove la vita sembra più significativa. Purtroppo, questi istituti stanno diventando sempre più rari.

Since 2015, Germany has seen a steady decline in the number of pubs, with only about 21,000 left in 2022 compared to 31,000 in 2015. Of course, the COVID-19 pandemic played a significant role in this decline. But the rising costs of energy, rent, and labor are also likely contributors.

Guida un'auto

La Germania è nota per la sua passione per le auto, ma la marea sta cambiando. I trasporti pubblici, il car-sharing e persino i veicoli elettrici stanno diventando sempre più popolari. Dal 2010, il numero di auto per 1000 abitanti è stato costantemente in calo. Nel 2020, c'erano 548 auto per ogni 1000 persone, un calo significativo rispetto ai 615 del 2010.

L'VDA, Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca, è ottimista per il futuro dei veicoli elettrici, con l'obiettivo di "mobilità climatica neutrale entro il 2050". Anche se gli ambientalisti potrebbero pensare che la Germania si sta allontanando dalle auto e dal traffico individuale, questo non è del tutto vero. In realtà, il numero di auto immatricolate è cresciuto, con circa 49 milioni di auto nel 2020 (rispetto ai 44 milioni del 2010).

Andare allo stadio

La Bundesliga è un grande richiamo per i fan del calcio, ma l'affluenza è in calo. Anche se 13,3 milioni di spettatori hanno assistito alle partite della Bundesliga nella stagione 2018/19, questo numero è sceso a soli 11,9 milioni nella stagione 2023/24. Il calo della presenza allo stadio è probabilmente dovuto alla maggiore disponibilità di opzioni di intrattenimento, con più persone che optano per forme alternative di svago.

Tuttavia, le visite a teatro sono un'altra storia. A causa della struttura federale della Germania, ha un ricco e diversificato paesaggio teatrale, con più persone che assistono a spettacoli teatrali in Germania ogni anno rispetto agli stadi della Bundesliga.

In sintesi, mentre la Germania è ancora famosa per la sua birra, salsicce, calcio e auto grandi, i fatti dipingono un quadro più sfumato. Le tendenze dei consumi stanno cambiando e l'amore tedesco per le birrerie, la birra, la salsiccia e le auto non è più quello di un tempo. Il futuro della cultura tedesca è sicuramente un'epoca di cambiamento e adattamento.

Leggi anche: