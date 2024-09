- Il Premio per la Pace 2024 sarà assegnato dalla Fondazione Klaus Jensen.

Jouanna Hassoun, di origine tedesca-palestinese, e Shai Hoffmann, tedesco-israeliano, sono stati scelti come vincitori del Premio per la Riconciliazione della Fondazione Klaus Jensen di quest'anno, come annunciato. Dal 7 ottobre 2023, data dell'attacco di Hamas contro Israele e dell'inizio del conflitto a Gaza, questi due individui hanno guidato a livello nazionale discussioni nelle scuole sul conflitto nel Medio Oriente.

Secondo Klaus Jensen, presidente della fondazione, "Hassoun e Hoffmann stanno stabilendo il livello per una cultura del dialogo che supera le divisioni" con il loro formato di discussione popolare. Il premio, del valore di 10.000 euro, verrà assegnato il 27 settembre durante una cerimonia a Treviri. A maggio, i due vincitori sono stati già riconosciuti come ambasciatori della democrazia e della tolleranza dall'Agenzia federale per l'educazione civica.

Jensen ha sottolineato che "in tempi di guerra, di sfollamento, di sangue e di odio, deve essere promossa una cultura rispettosa del dialogo per rendere possibile la riconciliazione e raggiungere la convivenza pacifica". Questi sono gli obiettivi del lavoro di Hassoune e Hoffmann da tempo. Hassoun, figlia di rifugiati palestinesi del Libano, ha dichiarato che "non si tratta di stabilire chi ha ragione o torto, o da che parte stare; si tratta di persone prima di tutto e di sostenersi a vicenda in Germania". Per il progetto scolastico "Trialogs", è fondamentale condurre un dialogo rispettoso, ascoltare attentamente e offrire una piattaforma per tutte le voci, secondo Hoffmann. Questo approccio consente agli studenti di esprimere i loro sentimenti e le loro esperienze riguardo al conflitto nel Medio Oriente.

La Fondazione Klaus Jensen intende onorare l'impegno internazionale e civile di individui nel contesto della risoluzione dei conflitti civili, condannare tutte le forme di violenza e contribuire a una cultura di non-violenza e riconciliazione. La laudatio sarà tenuta dalla psicologa sociale Eva Walther dell'Università di Treviri.

La Fondazione Klaus Jensen sostiene vari progetti incentrati sulla prevenzione della violenza, la mediazione e la riconciliazione, sia a livello nazionale che internazionale. È stata fondata nel 2003 da Jensen, che ha servito come sindaco di Treviri (SPD) dal 2007 al 2015. La co-fondatrice è Malu Dreyer (SPD), ex Presidente del Ministero della Renania-Palatinato, sposata con Jensen.

Shai Hoffmann, insieme a Jouanna Hassoun, si è attivato a livello nazionale nelle discussioni sul conflitto nel Medio Oriente nelle scuole da quando è scoppiato il conflitto a Gaza. Il tedesco-israeliano Hoffmann sottolinea l'importanza del dialogo rispettoso nei progetti come "Trialogs", consentendo agli studenti di esprimere i loro sentimenti e le loro esperienze riguardo al conflitto nel Medio Oriente.

Leggi anche: