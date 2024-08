- Il premio Paul Celan per i traduttori Thomas Weiler

Traduttore Thomas Weiler vince il Premio Paul Celan 2024 per l'intera sua opera. Il premio, del valore di €25,000, viene assegnato annualmente dal Fondo della Letteratura Tedesca per "traduzioni eccezionali in tedesco". La motivazione scritta della giuria ha elogiato la sua vasta produzione di traduzioni per aver introdotto letteratura meno nota in tedesco da opere in bielorusso, polacco e russo.

"Le sue traduzioni spaziano dalla prosa complessa alla letteratura per l'infanzia più impegnativa alla poesia sottile", ha spiegato la giuria. Weiler, nato nella Foresta Nera nel 1978, riceve il premio particolarmente per la sua traduzione del romanzo "Canili d'Europa" di Alhierd Bacharevič. Il libro è ora bandito in Bielorussia e classificato come estremista, secondo il suo editore Voland & Quist.

Il Grand Prix del Fondo della Letteratura Tedesca del valore di €50,000 di quest'anno va alla scrittrice Martina Hefter. Uno dei premi letterari più prestigiosi della Germania, i premi saranno presentati il 21 novembre al Colloquio Letterario di Berlino.

Il riconoscimento per le traduzioni di Thomas Weiler si estende oltre il Premio Paul Celan, in quanto è stato onorato con vari premi e onorificenze per i suoi significativi contributi alla traduzione letteraria. Le sue traduzioni hanno giocato un ruolo fondamentale nel rendere la letteratura meno nota da bielorusso, polacco e russo accessibile al pubblico di lingua tedesca, guadagnandosi questi riconoscimenti.

