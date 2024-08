- Il premio Nobel governerà temporaneamente il Bangladesh

In Bangladesh, il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus è stato insediato come capo del governo di transizione, come mostrato nei telegiornali locali. L'84enne inventore dei prestiti microfinanziari dovrebbe rimanere al potere fino alle prossime elezioni.

