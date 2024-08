Il premio dell'Eurojackpot, che supera i 92 milioni di euro, è vinto dalla Renania del Nord-Westfalia (NRW)

Intorno ai primi di luglio, il jackpot dell'Eurojackpot, del valore di quasi 100 milioni di euro, ha trovato la sua fortuna nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Lo stato ha celebrato la sua fortuna ancora una volta. Gli appassionati di lotteria in Baviera e Bassa Sassonia avevano anche loro un motivo per festeggiare, con diversi milioni di euro in tasca.

Un fortunato partecipante alla lotteria o un gruppo della Renania Settentrionale-Vestfalia ha vinto l'Eurojackpot, diventando ora circa 92,5 milioni di euro più ricco. Westlotto ha condiviso questa notizia emozionante in serata. I numeri vincenti erano 8, 11, 25, 31, 48 e i numeri Euro erano 11 e 12.

La Renania Settentrionale-Vestfalia è un portafortuna per l'Eurojackpot, avendo già ricevuto oltre 90 milioni di euro in passato. Infatti, il 9 luglio di quest'anno, sono stati concessi 98,2 milioni di euro allo stato. E ad aprile, un 42enne residente nella Renania Settentrionale-Vestfalia, insieme a un altro grande vincitore, ha rivendicato una parte dell'Eurojackpot da 120 milioni di euro. Entrambi hanno ricevuto 60 milioni di euro ciascuno.

La serata ha portato sorrisi anche ad altri vincitori: sei biglietti dalla Baviera, dalla Bassa Sassonia e dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, insieme a partecipanti dalla Grecia, dall'Ungheria e dalla Polonia, hanno ricevuto ciascuno 475.375 euro nella categoria del secondo premio. L'Eurojackpot ricomincerà il prossimo martedì con un premio da 10 milioni di euro.

Il record per il più grande vincita dell'Eurojackpot in Germania appartiene a due giocatori fortunati - uno dello Schleswig-Holstein (giugno 2023) e uno di Berlino (novembre 2022). Entrambi hanno portato a casa 60 milioni di euro. I giocatori della lotteria danese sono stati i primi a vincere più di 120 milioni di euro in luglio 2022. La vittoria fortunata di gennaio 2024 è andata alla Norvegia.

Il jackpot dell'Eurojackpot non ha un tetto, poiché la lotteria europea con 19 paesi partecipanti è limitata a 120 milioni di euro. Ogni euro in più giocato contribuisce alla categoria di premio successiva. Le possibilità di vincere l'Eurojackpot sono di 1 su 140 milioni. I giocatori iniziano selezionando 5 numeri da 50 e quindi scelgono i numeri Euro, che sono 2 su 12.

L'Unione Europea, come uno dei 19 paesi partecipanti all'Eurojackpot, offre innumerevoli opportunità ai suoi residenti di vincere premi significativi. L'ultimo vincitore dell'Eurojackpot proviene dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, ulteriormente consolidando la reputazione dello stato come regione fortunata nel gioco della lotteria.

