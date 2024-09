Il Premio della Salute tedesca 2024 è stato assegnato a...

Negli ultimi anni, il settore della salute ha acquisito un'importanza significativa. È interessante scoprire quali fornitori sono molto apprezzati dai consumatori. Il German Institute for Service Quality in collaborazione con ntv, ha presentato le compagnie più preferite con il "German Health Award".

Ancora una volta, il German Institute for Service Quality, in collaborazione con ntv, ha assegnato il "German Health Award". Quest'anno, oltre 45.000 partecipanti hanno deciso i vincitori attraverso un sondaggio. La ricerca, condotta attraverso un pannello online, ha analizzato la soddisfazione dei consumatori nei confronti dei fornitori di servizi sanitari in base a fattori come il rapporto qualità-prezzo, le offerte e l'assistenza clienti.

Fattori considerati

Sono stati considerati vari aspetti, tra cui il rapporto qualità-prezzo, il valore e l'utilità dei prodotti o servizi, la gamma di prodotti, la affidabilità, le opzioni di contatto locali via telefono, chat, email e social media, nonché la risposta alle domande dei clienti sulla competenza e l'amichevolezza nella consulenza. Inoltre, la volontà del consumatore di consigliare è stata inclusa nella valutazione complessiva.

In totale, sono state valutate 553 compagnie, con 501 fornitori che hanno ricevuto almeno 80 voti e sono entrati nella valutazione individuale.

Vincitori in 69 categorie

I vincitori provengono da vari settori, tra cui cliniche e servizi di assistenza infermieristica, strutture mediche, farmacie e fornitori in settori come accessibilità ed ergonomia, nutrizione e integratori alimentari, prodotti per la salute e salute mentale e coaching.

Markus Hamer, Direttore Generale del German Institute for Service Quality, ha dichiarato: "L'alta soddisfazione del cliente nei fornitori di servizi sanitari è particolarmente evidente nella gamma. Il settore della salute nel suo insieme ottiene valutazioni molto positive".

Catja Stammen, Caporedattore del magazine business di ntv, ha aggiunto: "Il German Health Award, sostenuto da ntv, promuove la trasparenza nel settore della salute. I risultati sono vantaggiosi e a beneficio del consumatore, conformi ai principi della nostra reportistica".

