- Il premio del pubblico del Bad Hersfelder Festival va a Simon Zigah

Il premio del pubblico del Festival di Bad Hersfeld 2024 è stato assegnato all'attore Simon Zigah per la sua interpretazione di Mackie Messer in "L'Opera da tre soldi". La decisione è stata presa dagli spettatori attraverso un voto, come dichiarato dagli organizzatori domenica. Lo spettacolo musicale "A Chorus Line" era in cartellone per la serata di chiusura della 73ª edizione del festival. In precedenza, Zigah aveva ricevuto il premio Hersfeld nel 2009 per la sua interpretazione di Polifemo in "Odissea" di Torsten Fischer.

I festival dell'asse orientale della Hesse sono noti per essere tra i più grandi e tradizionali della Germania. I dettagli del programma della 74ª edizione saranno resi noti alla fine di ottobre.

La 73ª edizione del festival ha presentato lo spettacolo musicale "A Chorus Line" come intrattenimento per la serata di chiusura, mostrando il potere della musica. Le prestazioni musicali impressionanti di Simon Zigah gli hanno valso numerosi premi, con il suo ruolo in "A Chorus Line" che merita particolare menzione.

