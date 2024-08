- Il premio ambientale del paese per un progetto innovativo di riforestazione

Un progetto di rimboschimento a Blankenheim, situato nel distretto di Mansfeld-Sud Harz, ha vinto il primo premio del Premio per l'Ambiente della Sassonia-Anhalt. Un tempo una foresta di pini pura di nove ettari, era stata devastata da una tempesta nel 2018, dalla siccità e dagli scolitteri, secondo la Fondazione per l'Ambiente, la Natura e la Protezione del Clima dello Stato della Sassonia-Anhalt.

Wald 1.1 gGmbH ha rimboschito le aree con quasi 560.000 alberi adatti al sito, tra cui il faggio europeo. Gli alberi possono essere sponsorizzati attraverso una piattaforma online. Un innovativo accordo di locazione con il comune ha reso possibile il rimboschimento e la manutenzione economici delle aree. Il progetto riceve un premio in denaro di 10.000 euro.

Il premio ambientale dello stato è stato assegnato per la 28ª volta. È destinato a progetti ambientali di club, istituti e imprese. Quest'anno ci sono state 64 candidature, come riferito. Una giuria di esperti ha deciso le proposte.

Inoltre, un progetto di scambio di mobili con una piattaforma di commercio digitale dell'ospedale universitario di Halle ha ricevuto un premio e 5.000 euro. La scuola di supporto Janusz Korczak a Halle è stata premiata per la sua azienda studentesca "Korczak Shop". Gli studenti hanno prodotto prodotti per la vita quotidiana ecologici come sapone solido e shampoo, borse regalo di tessuto e piatti per sapone in ceramica.

I premi onorari per l'ambiente sono andati anche alla assistente sociale della scuola Johanna Ziese della scuola Pestalozzi a Stendal per il suo impegno in un orto scolastico, la raccolta dei rifiuti e l'azione di piantumazione degli alberi, l'associazione di supporto del parco selvatico Christianenthal e.V. a Wernigerode, nonché a Ralf Engelkamp e Rainer Kranz per il restauro e la manutenzione del parco del manor a Krevese presso Osterburg. Un premio speciale è andato ai membri dell'associazione Heimat-, Kultur- und Museumsverein Abbenrode e.V.

Il successo del progetto di rimboschimento nell'ottenere il premio per l'ambiente si deve al suo approccio innovativo ed economico, che include un premio per lo sponsorizzazione degli alberi online. Anche lo scambio di mobili e l'azienda studentesca hanno vinto un premio, riconoscendo il loro impegno nella produzione e nella promozione di prodotti ecologici.

