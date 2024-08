- Il premio al libro dell'anno per l'autore di Regensburg

Romanzo di formazione "Vicino alle stelle" dell'autrice di Ratisbona Petra Barloli y Eckert vince il premio lettori dell'estate del libro della Sassonia 2024. Il romanzo young adult, in nomination con altri cinque titoli, ha ricevuto quasi un terzo dei voti nel sondaggio online. Gli organizzatori dell'evento di lettura annuale lo descrivono come una trascrizione completa di una chat, che racconta con delicatezza la storia di una ragazza di 15 anni che affronta la morte accidentale della sorella. Il premio lettori dell'estate del libro sarà assegnato il 23 ottobre alla biblioteca comunale di Grimma, seguito da un tour di lettura in Sassonia.

Promozione dell'estate della lettura

Quest'anno, 116 biblioteche pubbliche in Sassonia hanno offerto libri speciali per bambini e ragazzi di 11-16 anni durante le vacanze estive, che spaziavano dalla fantasy al romance, dai thriller alla non-fiction. Sotto il tema "Giorni caldi - Libri freschi", i bambini e gli adolescenti potevano registrarsi e prendere in prestito i libri gratuitamente. Coordinato dall'Associazione delle biblioteche della Sassonia e finanziato dallo Stato libero con circa 130.000 euro, l'Iniziativa estate del libro vuole promuovere la gioia e l'entusiasmo per la lettura.

I cinque altri titoli che erano in nomination con "Vicino alle stelle" per il premio lettori dell'estate del libro rappresentavano una varietà di generi. Nonostante altre opzioni coinvolgenti, il pubblico adolescente sembrava risuonare fortemente con il tema e lo sviluppo dei personaggi nel romanzo di Barloli y Eckert, contribuendo alla sua vittoria.

Leggi anche: