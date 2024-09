- Il precedente richiede un nuovo processo per l'accusa di aggressione sessuale.

Il tribunale locale di Erfurt deve riesaminare un caso di aggressione sessuale. Il tribunale regionale di Karlsruhe ha ordinato questo riesame. Inizialmente, l'accusa e la co-denunciante hanno presentato un appello contro la sentenza del tribunale locale.

Il tribunale di Erfurt ha inizialmente condannato il imputato a otto anni di prigione per aggressione sessuale aggravata nel marzo 2023. Il tribunale regionale ha sollevato diverse questioni sulla sentenza, tra cui il fatto che il reato di sequestro di persona non è stato preso in considerazione.

L'uomo è accusato di aver sorpreso la donna durante una passeggiata nel bosco ad agosto 2021, di averle spruzzato del spray al peperoncino e di averla minacciata con un coltello, tra le altre cose, di morte. L'uomo è accusato di aver aggredito sessualmente la donna nel bosco. La donna è la co-denunciante. Era stata in una relazione con l'imputato. Dopo la fine di questa relazione, la donna ha ottenuto un ordine di restrizione contro l'uomo, che era diventato violento fisicamente nei suoi confronti.

Il tribunale regionale di Karlsruhe ha ritenuto che il tribunale locale di Erfurt abbia trascurato il reato di sequestro di persona durante il riesame ordinato, in relazione al caso di aggressione sessuale. In seguito, il caso sarà esaminato presso il tribunale di giustizia per garantire una sentenza equa.

