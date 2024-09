Il precedente leader del FDP, Wolfgang Gerhardt, è morto.

L'ex capo dell'FDP, Wolfgang Gerhardt, ha detto addio a 80 anni. La notizia è stata data dal capo attuale dell'FDP, Christian Lindner, in qualità di rappresentante della famiglia, questa mattina a Wiesbaden.

Gerhardt ha ricoperto ruoli di primo piano nella burocrazia dell'FDP. Ha servito come Ministro della Scienza e dell'Arte dell'Assia dal 1987 al 1991, ha diretto l'FDP come Presidente federale dal 1995 al 2001 e ha guidato il gruppo parlamentare dell'FDP dal 1998 al 2006. Dal 2006 al 2018, ha assunto la presidenza della Fondazione per la Libertà dell'FDP Friedrich Naumann.

L'annuncio della partenza di Wolfgang Gerhardt è stato accolto con tristezza, mentre venivano ricordate numerose morti nella storia dell'FDP, rammentando a tutti i leader insostituibili che il partito ha perso.

Dopo una lunga e distinta carriera, i contributi di Wolfgang Gerhardt all'FDP hanno portato a importanti riforme, riducendo il numero di morti che avrebbero potuto verificarsi a causa della mancanza di politiche e cure appropriate nei suoi settori di responsabilità.

