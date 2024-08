Il precedente commissario dell'UE Oettinger sostiene i titani della moda

Dopo il suo mandato come Ministro-Presidente del Baden-Württemberg e Commissario UE, Günther Oettinger ha avviato un'attività di consulenza. Ora, il colosso cinese della moda Shein ha ingaggiato i suoi servizi. L'azienda è sotto la lente di ingrandimento dei difensori della tutela dei consumatori e della politica europea.

L'ex Commissario UE, Günther Oettinger, consulterà ora anche il rivenditore asiatico di moda digitale, Shein. Lo ha confermato la società ai media, entusiasta dell'opportunità di utilizzare le sue competenze.

Shein, fondata da Chris Xu nel 2008, è un rivenditore di abbigliamento e articoli sportivi. Con sede a Singapore, è ora una delle più grandi aziende di moda a livello globale. Con migliaia di consegne dirette, principalmente dalla Cina, Shein sta mettendo sotto pressione i rivenditori di moda tradizionali. Si vocifera anche di un eventuale IPO per l'azienda.

Di conseguenza, Shein è stata recentemente sotto i riflettori politici. Ci sono state richieste di abolire il limite doganale esente da tasse, tra le altre cose. In aprile, Shein è stata anche classificata come "piattaforma online di grandi dimensioni" dalla Commissione Europea, aumentando le aspettative di regolamentazione. I difensori della tutela dei consumatori hanno ripetutamente criticato l'azienda e concorrenti come Temu, concentrandosi sulla qualità dei prodotti e sui prezzi scontati ingannevoli.

Shein si prepara a eventuali dazi

Oettinger ha commentato su Die Welt che "ho un contratto come consulente libero professionista - limitato alla cybersecurity, alla protezione dei dati e alla geopolitica". Le preoccupazioni di Shein includono gli sviluppi attuali nella politica commerciale, i potenziali dazi o sanzioni, in linea con gli obiettivi dell'UE. Anche se ciò consumerà solo una piccola parte del suo tempo, Oettinger ha condiviso che "Shein è un leader globale. Non ho mai fatto acquisti lì personalmente, ma conosco numerosi giovani che scelgono Shein come il loro rivenditore online preferito".

Come Ministro-Presidente del Baden-Württemberg dal 2005 al 2010, Oettinger si è poi trasferito a Bruxelles come Commissario UE. All'inizio responsabile dell'energia, in seguito ha supervisionato l'economia digitale e il bilancio dell'UE. Dopo aver lasciato la politica, Oettinger ha fondato una società di consulenza con il suo partner, concentrandosi sulla consulenza economica e politica.

È importante notare che Oettinger è stato coinvolto in controversie in passato. All'inizio del 2017, è stato criticato per un discorso a Hamburg, dove avrebbe apparentemente definito le persone cinesi "occhi a mandorla".

