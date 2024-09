Il precedente chitarrista dei Red Hot Chili Peppers nega le accuse in tribunale.

In marzo, Josh Klinghoffer, precedentemente chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, è stato incriminato per un incidente che ha causato la morte di un pedone. L'accusa sostiene che Klinghoffer abbia causato l'incidente in modo irresponsabile.

Il legale di Klinghoffer si è dichiarato non colpevole in sua vece nel processo. Il musicista non era presente in aula.

L'incidente sarebbe avvenuto quando Klinghoffer ha investito Israel Sanchez di 47 anni con un SUV mentre svoltava a sinistra, vicino a Los Angeles il 18 marzo. Sanchez stava attraversando un passaggio pedonale. Sanchez è stato dichiarato morto in ospedale in seguito. Klinghoffer è stato incriminato il 29 agosto. Potrebbe affrontare fino a un anno di prigione e una multa di $1,000. Il suo avvocato, Blair Berk, ha scelto di non commentare.

La figlia di Sanchez, Ashley Sanchez, ha fatto causa al musicista a luglio. Ha sostenuto che Klinghoffer non aveva targhe sul suo veicolo e stava usando un telefono quando l'incidente è avvenuto. Le autorità sono state criticate per non aver preso provvedimenti contro Klinghoffer per diversi mesi dopo l'incidente. Una fonte vicina alle indagini ha detto a "Rolling Stone" che non era coinvolto alcun telefono nell'incidente.

"Nessuna prova che lo scagiona presentata"

Grayson Yoder, l'avvocato della famiglia, ha dissentito. "Se hanno prove che lo scagionano, non ci sono mai state mostrate", ha detto Yoder a "Rolling Stone". "Se dice di non essere stato al telefono, va bene. Ma era giorno, si stava avvicinando a un incrocio e non c'erano freni sul suo veicolo fino a quando un uomo sul passaggio pedonale non è stato investito. Mi sembra difficile credere in prove di scagionamento", ha detto Yoder. Klinghoffer ha avuto numerose opportunità per prevenire l'incidente, ha detto Yoder. "Non c'è altra parola che negligenza. Affermiamo che si tratta di grave negligenza".

Klinghoffer è stato chitarrista dei Red Hot Chili Peppers dal 2009 al 2019, sostituendo John Frusciante in quel periodo. Frusciante ha poi fatto ritorno nel gruppo. Sotto il mandato di Klinghoffer, i Red Hot Chili Peppers hanno prodotto album di successo come "I'm with You" (2011) e "The Getaway" (2016). È stato anche inducted nella Rock & Roll Hall of Fame con i Red Hot Chili Peppers nel 2012. Dopo aver lasciato il gruppo guidato dal cantante Anthony Kiedis, Klinghoffer ha lavorato come chitarrista in tournée per gli iconici del grunge Pearl Jam e per vari altri gruppi di spicco.

