Il precedente capo rivisita la Nike.

Nike sta scuotendo le cose con un nuovo capo, riportando in auge un vecchio e fidato collaboratore interno. Il colosso delle scarpe, impegnato in una feroce battaglia con Adidas, si accinge a riaccogliere il veterano Elliott Hill come nuovo chief executive, succedendo a John Donahoe. Hill ha trascorso oltre tre decenni nella potenza americana dell'abbigliamento sportivo, scalando le posizioni da leader europeo e nordamericano prima di ritirarsi nel 2020.

Il CEO attuale, Donahoe, che ha preso il timone all'inizio del 2020 dopo la sua esperienza alla guida della piattaforma di eBay, rimarrà a bordo come consulente fino alla fine di gennaio per agevolare la transizione. La strategia di Donahoe ha incluso una spinta verso le vendite dirette, che ha portato a condividere alcuni spazi degli scaffali con la merce dei concorrenti.

Nike si trova ad affrontare una forte concorrenza, in particolare nel mercato statunitense, dove marchi più nuovi, alla moda e alla moda come Hoka di Deckers e On, sponsorizzati dal campione di tennis svizzero Roger Federer, hanno lasciato il segno. Inoltre, deve affrontare una sfida difficile contro i popolari modelli retrò di Adidas, come "Samba" e "Gazelle", che hanno contribuito a girare pagina sulla spaccatura disordinata del marchio tedesco con il rapper-scandalo "Ye" (Kanye West). Gli analisti suggeriscono che potrebbe volerci del tempo per Nike per rinvigorire la domanda con prodotti innovativi e nuove linee.

Un Nuovo Inizio con Conoscenza Interna

Il nuovo CEO avrà anche il compito di calmare alcune acque e rinsaldare i rapporti con i partner, secondo David Swartz, analista senior di Morningstar Research. A causa di alcune perdite di clienti e prodotti dismessi nel corso degli anni, alcuni rivenditori di scarpe hanno nutrito qualche risentimento, ha notato Swartz. Tuttavia, considera il cambiamento un passo positivo. "Sembra che Nike voglia riportare qualcuno con un'esperienza ampia e un'intima comprensione dei suoi problemi, a differenza di John Donahoe, che è entrato nell'industria senza un simile background", ha detto Swartz.

Jessica Ramirez, di Jane Hali & Associates, condivide i sentimenti di Swartz, vedendo il cambiamento di leadership come un indicatore positivo. Hill, che ha iniziato la sua carriera in Nike come stagista nel 1988 e ha ricoperto 19 diversi ruoli all'interno dell'azienda prima del suo pensionamento, ha un profondo legame con il marchio.

Il ritorno di Hill alla posizione di vertice ci ricorda l'ex CEO di Disney Bob Iger, che è tornato dal pensionamento nel 2022 per succedere al suo successore, portando a un aumento del valore delle azioni di Disney. Dopo l'annuncio dell'appuntamento di Hill, le azioni di Nike sono aumentate del 8% nelle operazioni after-hours.

Le sfide economiche che Nike deve affrontare, tra cui la concorrenza da parte di marchi più nuovi e il bisogno di rinvigorire la domanda per prodotti innovativi, rendono il ritorno di Elliott Hill come CEO una mossa strategica per l'economia dell'azienda. Con la sua vasta esperienza e il profondo legame con il marchio, l'appuntamento di Hill è atteso per aiutare a rinsaldare i rapporti con i partner e potenzialmente migliorare le prestazioni finanziarie di Nike.

