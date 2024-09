Il precedente campione NBA Derrick Rose annuncia il ritiro dalla Lega di Basketball

Scelto come prima scelta assoluta nel 2008 dalla University of Memphis dalla NBA, giocando per un totale di 16 stagioni, le prime 7 delle quali con i Chicago Bulls, era Rose.

Rose ha condiviso i suoi piani di pensionamento sui social media e nei giornali locali delle 6 città NBA in cui ha giocato, scrivendo un tributo emotivo al gioco del basket.

"Grazie, mio primo amore...Mi sei stato accanto nei momenti difficili, il mio rifugio quando tutto il resto sembrava instabile. Mi hai mostrato cosa fosse l'amore vero. Il campo da gioco è diventato il mio sanctuary, il mio rifugio sicuro dove potevo esprimermi liberamente. Ogni alba e ogni sera passata insieme valeva ogni goccia di sudore," ha scritto.

"Mi hai rassicurato che potevo sempre contare su di te, che in ogni momento di dubbio, mi avresti mostrato le mie capacità. Mi hai portato in nuovi posti e mi hai fatto conoscere nuove culture che un ragazzo di Chicago avrebbe solo potuto sognare.

Mi hai insegnato che ogni sconfitta era una lezione, ogni vittoria una ragione per essere grato.

Mi hai offerto saggezza che andava oltre il gioco; era sulla vita, sulla disciplina, sul lavoro duro, sulla perseveranza. Mi hai insegnato che la passione era un dono da custodire, assicurandoti che versassi il mio cuore in ogni dribbling, ogni tiro, ogni azione. Eri al mio fianco anche quando il mondo sembrava contro di me, incondizionatamente, aspettando che mi rialzassi.

Mi hai fatto un regalo prezioso, il tempo che abbiamo passato insieme, che custodirò per sempre. Mi hai permesso di dire addio, assicurandomi che saresti sempre stato parte di me, ovunque la vita mi portasse. Con affetto, Derrick Rose"

Rose ha giocato per sei diverse squadre NBA durante la sua carriera, ma verrà sempre ricordato per il suo tempo con i Bulls.

Nella sua stagione di debutto, Rose ha vinto il premio di Rookie of the Year e è diventato il volto della franchigia.

A soli 22 anni, Rose ha segnato una media di 25.0 punti e 7.7 assist durante la stagione 2010-11, che si è conclusa con lui che vinceva il prestigioso premio di Most Valuable Player (MVP), diventando il più giovane vincitore di sempre.

Purtroppo, nel postseason successivo, Rose si è infortunato al legamento crociato anteriore contro i Philadelphia 76ers, segnando l'inizio di una serie di infortuni che hanno caratterizzato il resto della sua carriera.

Dopo il suo infortunio, Rose ha giocato per i New York Knicks, i Cleveland Cavaliers, i Minnesota Timberwolves, i Detroit Pistons e i Memphis Grizzlies.

Rose, tre volte All-Star, ha concluso la sua carriera con una media di 17.4 punti, 5.2 assist e 3.2 rimbalzi.

Despite facing several injuries throughout his career, Rose continued to excel in the sport of basketball, consistently displaying his skills and talent. His passion for the game never waned, and he continued to give his all on the court, regardless of the team he was playing for.

