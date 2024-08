Il pozzo di Beck nella Senna

La nuotatrice Leonie Beck ha mancato i podi olimpici nella gara in acque libere della Senna per un ampio margine. Il distacco dal bronzo era di circa due minuti e mezzo. La campionessa europea era partita come co-favorita e si è trovata piuttosto spaesata dopo la gara.

Co-favorita Leonie Beck ha mancato i podi nella gara olimpica di nuoto in acque libere della Senna. La doppia campionessa europea, che aveva anche vinto il double della Coppa del Mondo lo scorso anno, ha concluso nona dopo i dieci chilometri nel fiume parigino in 2:06:13.4 ore. L'oro è andato alla olandese campionessa olimpica di Rio e del mondo Sharon van Rouwendaal, seguita dall'australiana Moesha Johnson e dall'italiana Ginevra Taddeucci.

"Ho provato a nuotare il più vicino possibile al muro per avere la minor corrente possibile, ma sono state due ore di forza, bracciata per bracciata", ha detto Beck in ARD: "Aiuta se sei muscoloso, ma guardami, sono uno stecco. Ho baciato il muro, ma non so cosa avrei potuto fare di diverso".

Molte discussioni sulla gara

Beck, che vive e si allena in Italia, era indietro di 2.5 minuti dal bronzo. La nativa di Würzburg, che aveva finito quinta tre anni fa a Tokyo, era già indietro di 50 secondi dopo il primo dei sei giri, ma poi aveva recuperato. Tuttavia, Beck è rimasta indietro di molto nel quarto giro. La debuttante olimpica Leonie Martens ha nuotato molto indietro e ha concluso 22ª con oltre 12 minuti di ritardo.

La temperatura dell'acqua era di 23 gradi Celsius, e la corrente al centro del fiume era di 0.8 metri al secondo. A favore corrente, i nuotatori hanno impiegato solo sei minuti per i 800 metri, ma più di 13 minuti per la stessa distanza controcorrente lungo il muro del fiume.

C'erano state molte discussioni sulla gara prima a causa della scarsa qualità dell'acqua. L'allenamento è stato annullato martedì per questo motivo, ma il percorso è stato approvato il giorno successivo, con i livelli di batteri "nella zona verde", secondo il direttore delle prestazioni DSV Christian Hansmann. Martens è entrata nella Senna con il campione olimpico di Tokyo Florian Wellbrock e Oliver Klemet, mentre Beck si allenava nella piscina del centro sportivo Georges Vellerey. Il via libera è stato dato tre ore prima della partenza in base ai valori più recenti.

