Il pozzo di Beck nella Senna

La nuotatrice Leonie Beck ha mancato i podi olimpici nella gara in acque libere del Seine per un margine significativo. Il distacco dal bronzo era di circa due minuti e mezzo. La campionessa europea era partita come co-favorita e si è trovata un po' spaesata dopo.

Co-favorita Leonie Beck ha mancato i podi nella gara olimpica di nuoto in acque libere nel Seine. La doppia campionessa europea, che aveva anche vinto il doppio mondiale l'anno scorso, ha concluso nona in 2:06:13.4 ore dopo i dieci chilometri nel fiume parigino. L'oro è andato alla olandese campionessa olimpica di Rio e del mondo Sharon van Rouwendaal, davanti all'australiana Moesha Johnson e all'italiana Ginevra Taddeucci.

"Io ho provato a nuotare il più vicino possibile al muro per avere meno corrente possibile, ma sono state due ore di allenamento di forza, bracciata per bracciata", ha detto Beck in ARD: "Aiuta se sei muscolosa, ma guardami, sono un fusto. Ho baciato il muro, ma non so cosa avrei potuto fare diversamente."

Molte discussioni sulla gara

Beck, che vive e si allena in Italia, era due minuti e mezzo dietro al bronzo. La nativa di Würzburg, che aveva concluso quinta tre anni fa a Tokyo, era già 50 secondi indietro dopo il primo dei sei giri, ma poi si è ripresa. Tuttavia, Beck è scivolata significativamente nel quarto giro. L'esordiente olimpica Leonie Martens ha nuotato molto indietro e ha concluso al 22° posto con oltre dodici minuti di ritardo.

La temperatura dell'acqua era di 23 gradi Celsius, e la corrente al centro del fiume era di 0.8 metri al secondo. A favore della corrente, i nuotatori hanno impiegato solo sei minuti per i 800 metri, ma più di 13 minuti per la stessa distanza controcorrente lungo la riva del fiume.

C'erano state molte discussioni sulla gara prima a causa della scarsa qualità dell'acqua. L'allenamento è stato cancellato martedì per questo motivo, ma il percorso è stato approvato il giorno successivo, con valori di carico batterico "nell'intervallo verde", secondo il direttore delle prestazioni del DSV Christian Hansmann. Martens, insieme al campione olimpico di Tokyo Florian Wellbrock e Oliver Klemet, si è tuffata nel Seine, mentre Beck si è allenata nella piscina del centro sportivo Georges Vellerey. Il via libera è stato dato tre ore prima della partenza in base ai valori più recenti.

Nonostante fosse una co-favorita per le Olimpiadi 2024 a Parigi, la nuotatrice Leonie Beck ha mancato un podio nella gara di nuoto in acque libere, finendo nona e oltre due minuti e mezzo dietro al bronzo.

