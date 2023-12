Il potere dei tre: come Arnold Palmer, Gary Player e Jack Nicklaus hanno rivoluzionato il golf

Grazie alla combinazione dello stile di gioco "spavaldo" di Arnold Palmer, della pura forza di volontà di Gary Player e dell'assoluta genialità di Jack Nicklaus, questo triumvirato di grandi del golf ha catapultato il gioco nell'era moderna.

Se il trio ha ridefinito il modo di giocare a golf tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Ottanta, insolitamente per i rivali sportivi, ha anche stretto rapporti duraturi, tanto che anche le mogli di Nicklaus e Palmer erano migliori amiche.

"Eravamo tre grandi amici, come fratelli", ha detto l'ottantacinquenne Player a Living Golf della CNN. "Viaggiavamo in Cina, in Sudafrica e in tutta Europa.

"Siamo andati in tutto il mondo, in Australia, ovunque insieme. E praticamente vivevamo insieme, giocando molte partite televisive ed esibizioni insieme".

Player ricorda di aver avuto un confronto con Palmer su uno dei suoi campi, ma l'"affetto" che nutrivano l'uno per l'altro rese più facile la riconciliazione.

"Siamo entrati e abbiamo pranzato insieme e ricordo vividamente che stavamo entrambi piangendo perché credo che avessimo un tale affetto l'uno per l'altro che non volevamo che questo avesse un effetto sulla nostra amicizia. Così abbiamo riso insieme, oltre a piangere insieme".

Quell'uomo diventerà un campione

Palmer è stato il primo del trio a raggiungere lo status di superstar del golf. Anche il grande Nicklaus, l'uomo che ha vinto il maggior numero di major in una carriera da golfista professionista, ha ammesso di aver fatto parte dell'"esercito di Arnie" durante i suoi primi anni.

Nicklaus ricorda di aver organizzato un driving clinic ad Athens, Ohio, quando aveva 18 anni, con Palmer e di aver superato il suo rivale di 40 metri.

Nicklaus ricorda di aver detto a Palmer: "Ti ho appena superato di 40 metri". Palmer rispose: "Sì, ma io ho girato in 63 e tu in 67".

Il giocatore sudafricano ricorda di aver visto Palmer colpire le palle su un tee di allenamento nel 1957 e di aver pensato: "Beh, quell'uomo diventerà un campione".

La previsione di Player fu preveggente. Un anno dopo Palmer vinse il suo primo titolo major, conquistando la famosa Green Jacket a 28 anni. Avrebbe indossato la giacca verde del Masters altre tre volte, oltre a vincere lo US Open nel 1960 e l'Open Championship due volte.

Assistito dal suo agente Mark McCormack - che avrebbe poi rappresentato sia Nicklaus che Player - Palmer divenne una superstar globale, viaggiando in tutto il mondo per mostrare le sue abilità con i suoi bastoni e aiutato dal carisma che "trasudava", secondo la leggenda sudafricana del golf.

La sua passione per il gioco era prodigiosa, secondo Player.

"Anche con l'avanzare dell'età, non riusciva a superare i 90 anni, ma voleva comunque uscire e giocare con i soci e con la gente", ha detto Player.

L'ascesa di Palmer alla ribalta è stata accompagnata dall'avvento di una televisione diffusa in tutti gli Stati Uniti, che ha permesso alla gente di tutto il Paese di vederlo vincere i suoi primi major.

"Amavano l'uomo comune che arrivava in cima e sconfiggeva tutti i draghi", ha spiegato Nicklaus.

Ma era lo stile di gioco di Palmer sul campo che lo rendeva davvero simpatico agli spettatori. Il 18 volte vincitore di major Nicklaus lo definisce una sorta di "Robin Hood".

"Sembrava che volesse colpire nel bosco, per poter fare un colpo spettacolare ed entusiasmare tutti", ha detto. "E ci è riuscito. Colpiva spesso nel bosco e aveva questi colpi spettacolari a cui tutti si riferivano.

"Ed eccitava tutti. Si tirava su i pantaloni e aveva una sigaretta che gli usciva dalla bocca".

Competitività

La natura competitiva dei "Big Three" del golf li spingeva a fare cose più grandi e migliori.

Nicklaus e Palmer si sono spesso messi fuori gara per i tornei, tanto era il fuoco della competizione tra i due, secondo i 18 vincitori di major.

Nicklaus ricorda in particolare il Masters del 1975, in cui entrambi erano in testa alla classifica dopo due turni.

"Stavamo giocando il terzo giro e io avevo girato in 73 e Arnold in 75. Ci siamo stretti la mano all'ultimo giro. Ci siamo stretti la mano all'ultima buca e lui ha detto: 'Ce l'abbiamo fatta di nuovo'. Ci stiamo sparando fuori dal torneo'.

"Sono tornato, ho fatto un buon ultimo giro e alla fine ho vinto il torneo. Ma Arnold si è di fatto autoescluso dal torneo. E questo non è il modo di giocare a golf.

"Si gioca a golf controllando se stessi. E tu sei l'unica persona che puoi controllare, non il campo. Quindi bisogna tenerne conto, ma noi non l'abbiamo fatto. Eravamo troppo testardi. Eravamo troppo competitivi".

Includendo i suoi 18 major, Nicklaus ha ottenuto 73 vittorie nel PGA Tour - il terzo maggior numero di vittorie di sempre. Palmer ha collezionato 62 vittorie nel PGA Tour, la quinta di sempre. Player ha ottenuto 24 vittorie nel PGA Tour e ha collezionato anche 116 vittorie internazionali.

Player fa delle analogie tra la passione e la grinta del trio e lo spirito competitivo che Tiger Woods - 15 volte vincitore di major e a pari merito con il maggior numero di vittorie di sempre nel PGA Tour - porta nel gioco.

"Eravamo i più agguerriti concorrenti che il mondo abbia mai visto", dice Player.

"Ma il fatto è che avevamo un grande affetto l'uno per l'altro. Quando eravamo sul campo da golf, ci siamo detti chiaramente: 'Voglio batterti. E se mi batti, ti guarderò negli occhi e ti dirò: 'Ben fatto'".

Opinioni che cambiano

Se l'Open Championship è uno dei riconoscimenti più ambiti del golf mondiale, non è sempre stato così.

Player aveva vinto il major nel 1959, ma prima che Palmer vi facesse la sua prima apparizione un anno dopo, pochissimi golfisti americani avevano fatto il viaggio verso il Regno Unito per partecipare al torneo.

Arrivando come campione in carica dei Masters e degli US Open, Palmer portò un certo livello di prestigio ai suoi compatrioti che lo guardavano in patria mentre si aggiudicava il secondo posto, secondo Nicklaus.

"Gli scozzesi lo adoravano. E giocando a St. Andrew's Kel Nagle lo batte di un colpo. E all'improvviso tutti i giocatori americani volevano andare al British Open", ha detto Nicklaus.

A luglio si è svolto il 149° Open al Royal St. George's, con 51 golfisti statunitensi tra i 156 partecipanti, tra cui il vincitore finale Collin Morikawa.

Sebbene Player affermi che l'Open "sarebbe quello che è oggi senza" l'influenza di Palmer, ritiene che l'arrivo dell'americano all'evento abbia contribuito a riportare l'attenzione sugli Stati Uniti.

"L'Open Championship con Ben Hogan e Sam Snead e Gene Sarazen e Peter Thomson e Roberto De Vicenzo e si può scorrere la lista di centinaia di persone che hanno contribuito a rendere l'Open, questo grande campionato.

"Arnold Palmer l'ha migliorato quando è arrivato? Sì. C'era quest'uomo carismatico che giocava così bene in America, si è presentato, certamente, ha fatto un bene immenso all'Open, ma non possiamo mai dare a un solo uomo il merito del più grande campionato del mondo".

Dalla sua morte, avvenuta nel 2016, Palmer è stato onorato da tutto il mondo del golf e anche dalle Poste americane, che hanno emesso un francobollo commemorativo in onore del grande golfista nel 2020.

"Credo che la maggior parte dei ragazzi si sia resa conto di ciò che Arnold ha fatto per il gioco più di chiunque altro", ha detto Nicklaus, rendendo omaggio al suo "eroe".

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

"La sua influenza nel gioco, il suo contegno, il modo in cui si comportava, doveva essere maestoso quando doveva essere maestoso, presidenziale quando doveva essere presidenziale, umile quando doveva essere umile. Arnold ha fatto un ottimo lavoro in tutto questo. E credo che tutti noi gli dobbiamo molto", aggiunge Nicklaus.

"Non solo i professionisti gli devono molto, ma anche il gioco del golf gli deve molto. Sono passati cinque anni, ma il mio amico mi manca.

"Gli ho parlato circa due settimane prima che morisse. Era il solito. Gli ho chiesto: "Come va, AP?" Mi ha risposto: "Penso che mi sto preparando per uscire e colpire qualche palla. Mi sento davvero bene. Non mi sentivo così bene da molto tempo, non vedo l'ora di scendere in campo".

"Non era più pronto a colpire palline da golf di un uomo sulla luna, ma non voleva che sapessi nulla di diverso. Quindi gliene ho dato atto e per questo gli voglio bene. Ci mancherà per sempre".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com