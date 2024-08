Il potenziale ritiro di RFK Jr. potrebbe avere un impatto su una gara presidenziale molto serrata, con Trump che prevede una tale mossa.

Con l'approaching di Kennedy del limite della sua uscita dalla corsa, entrambi i partiti osserveranno attentamente lo spostamento dei suoi sostenitori verso un potenziale endorser nelle fasi finali che portano al giorno delle elezioni.

Secondo i resoconti, Kennedy è atteso per annunciare pubblicamente la sospensione della sua campagna presidenziale questo venerdì prossimo. La possibilità che Kennedy endorsi l'ex Presidente Donald Trump è stata oggetto di discussioni, sebbene rimanga incerto al momento. Programmato per apparire accanto a Trump in Arizona quello stesso giorno, quest'ultimo ha fatto riferimento a un "ospite speciale" al suo evento.

La campagna di Kennedy aveva mostrato segni di declino, con un recente sondaggio CBS News che rivelava solo il 2% della popolazione che lo sostiene. La sua decisione di ritirarsi 74 giorni prima delle elezioni aggiunge un altro elemento intrigante a una corsa atipica. Con la Vicepresidente Kamala Harris che guadagna slancio, la campagna di Trump è ottimista che l'uscita di Kennedy potrebbe rivelarsi decisiva negli stati chiave, dove i risultati delle elezioni sono stati decisi per un margine sottile, proprio come nel 2020.

L'incertezza sulla prossima mossa dei sostenitori di Kennedy persiste. Determinare se molti di loro avevano realmente intenzione di votare per lui o lo sostenevano solo per fervore non è semplice.

Il campo di Trump percepisce la campagna di Kennedy, caratterizzata da teorie del complotto e retorica anti-vaccino, come potenzialmente benefica per la loro parte, soprattutto in certi stati strategici. Stanno elaborando piani per attrarre i voti di Kennedy, in particolare quelli che hanno affinità con il Senatore Bernie Sanders e l'ala anti-sistema del Partito Repubblicano. Le madri orientate verso i conservatori sono viste come un potenziale gruppo demografico che potrebbe essere influenzata.

Alti alleati di Trump, tra cui Donald Trump Jr., hanno lavorato silenziosamente insieme per assicurarsi l'endorsement di Kennedy. Nel frattempo, Trump ha esteso gesti amichevoli verso Kennedy, suggerendo una possibile futura nomina nella sua Cabina.

“Se mi avesse endorsement, ne sarei onorato”, ha dichiarato Trump su Fox News. “Ne sarei molto onorato. Ha il cuore nel posto giusto”.

Il Comitato Nazionale Democratico, insieme ai gruppi allineati esterni, ha attaccato Kennedy attivamente sin dall'inizio dell'anno, cercando di minimizzare la sua influenza sulla corsa. In una nota inviata venerdì, Ramsey Reid, il guardiano dei candidati terzi del comitato, ha argomentato che l'impatto dell'endorsement di Kennedy a Trump sarebbe trascurabile.

“L'endorsement di RFK Jr. a Donald Trump non cambierebbe nulla”, ha dichiarato Reid nella nota. “Il sostegno che rimane è debole, frammentato tra le ideologie e sproporzionato tra i votanti meno impegnati”.

La campagna di Harris, tuttavia, ha esteso un invito pacifico ai sostenitori di Kennedy.

“Se stanno cercando qualcuno che realmente rappresenti i loro interessi, i loro valori o qualcuno che apprezzi la loro autonomia decisionale nella vita, allora c'è un posto per loro nella campagna di Kamala Harris”, ha detto il portavoce di Harris, Michael Tyler. “Noi rappresentiamo coloro che vogliono un'interferenza minima del governo nella loro vita”.

Candidato in Contesa dall'Aprile 2023

Kennedy ha avviato la sua campagna come sfidante del Presidente Joe Biden lo scorso aprile 2023. Tuttavia, ha lasciato il Partito Democratico in ottobre, decidendo di correre come candidato indipendente.

Benedetto da una discendenza familiare rinomata – come figlio dell'ex Procuratore Generale Robert F. Kennedy e nipote del Presidente John F. Kennedy – Kennedy ha attirato un seguito fervente dalle sue passate attività a favore delle cause ambientali e la diffusione di teorie del complotto sulle vaccinazioni non confermate.

although his popularity peaked in the double digits, Kennedy's national favorability has since dwindled to mere single digits. Despite these diminishing numbers, Kennedy's campaign sparked concerns within both parties that he could impact crucial states, particularly in Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania.

During last month's Republican National Convention, co-campaign manager for Trump, Chris LaCivita, disclosed their internal polling suggested Kennedy diverted votes from Democrats in Michigan and Wisconsin but "far more from us" in Pennsylvania, whose electoral college votes are one of this year's top prizes.

As the DNC and Clear Choice PAC aggressively campaigned against Kennedy since early this year, their objective was to aggressively taint him as a potential spoiler for Trump by emphasizing his connections with mega-donor Timothy Mellon, who supports both Trump and Kennedy's campaigns.

The DNC and Clear Choice PAC relentlessly battled Kennedy's efforts to secure a place on the ballot in 11 states, all of which were either battleground states or Democratic strongholds. Ultimately, a New York judge blocked him from appearing on the state's ballot earlier this month.

Kennedy's campaign, battling a mountain of challenges and draining tens of millions of dollars, successfully qualified for the ballot in 21 states. As of now, it's uncertain if his name will still appear on the ballots in these states in his absence. Kennedy officially withdrew from Arizona's ballot on Thursday, following an announcement from the office of the state's secretary of state.

If Kennedy withdraws from the race, he'd be disregarding several small parties that declared him as their presidential candidate to secure ballot access in specific states. These minor parties, who in certain states secure ballot access based on their performance in previous elections, might find themselves in a precarious situation.

Da un fastidio a un problema significativo

Trump's team launched an assault on Kennedy's independent bid early on, tagging him as a radical liberal and amplifying his progressive views. The attacks intensified in spring 2024 as public and internal polls suggested that Kennedy drew equal support from Trump and Biden.

By May, Trump's advisors and external allies transitioned from viewing Kennedy as a nuisance to a serious threat that required elimination. Trump himself joined the chorus, urging undecided voters against casting a "baseless protest vote."

Irritation also grew in response to the favorable coverage Kennedy received throughout the summer from conservative media – beyond Fox News and Newsmax, but also among conservative influencers.

"Quella copertura è stata un fattore significativo nel fatto che Don Jr. spingesse per un modo per porre fine alla campagna di Kennedy," ha menzionato una fonte informata.

L'alleanza di Kennedy con l'orbita politica di Trump non era mai stata così lontana.

Durante l'estate del 2023, Stone, un operativo esperto del GOP vicino all'ex presidente, ha fatto riferimento a Kennedy come possibile candidato per un incarico di gabinetto in un secondo mandato di Trump. Già ad aprile, un funzionario della campagna di Kennedy con sede a New York era stato licenziato dalla campagna dopo aver insistito per il sostegno dei voti per Kennedy per migliorare le chances di Trump in stati come New York. Per i democratici, questo incidente ha sottolineato la presunta camaraderie scomoda tra gli sforzi dietro Trump e Kennedy.

Le discussioni confidenziali tra gli alleati e consiglieri di Trump e il team di Kennedy si sono svolte prima della convention repubblicana di luglio. Il figlio di Kennedy, Bobby Kennedy III, ha condiviso i video di una chiamata amichevole tra suo padre e Trump nello stesso mese.

Durante la conversazione, l'ex presidente sembrava promuovere teorie dubbie sulla sicurezza dei vaccini - un tema ricorrente nell'adesione pubblica di Kennedy. Kennedy si è scusato in seguito con Trump per aver rilasciato il video della loro chiamata, che è stato alla fine cancellato.

Per la prima volta, Kennedy ha riconosciuto di recente che il suo percorso verso la vittoria si stava restringendo e ha suggerito che Trump era "molto probabile che ottenesse la prossima presidenza."

Poi, martedì, la compagna di Kennedy, Nicole Shanahan, ha fatto riferimento a "collaborare" con Trump per impedire a Harris di vincere le elezioni.

Da settimane, Trump Jr. sta facendo lobbying con il padre e la campagna Trump per convincere Kennedy a rinunciare alla sua campagna e sostenere l'ex presidente, ha confermato una fonte a conoscenza delle discussioni.

Oltre a Trump Jr., Tucker Carlson, che è vicino a Kennedy, e l'imprenditore Omeed Malik, un donatore di Trump che ha anche contribuito alla campagna di Kennedy, hanno aiutato le trattative.

Un endorsement, se si materializza, potrebbe essere annunciato già venerdì sera al rally di Trump nella zona di Phoenix. Trump ha precisato che "non ci sono piani definitivi." Kennedy è previsto per parlare di "l'attuale momento storico e il suo percorso avanti" a un evento non lontano dal rally di Trump solo poche ore prima. Questo segnerà la prima apparizione pubblica di Kennedy dal luglio.

Un personaggio imprevedibile

Per mesi, le deliberazioni interne all'operazione di Trump si sono concentrate sul fatto che l'endorsement di Kennedy avrebbe portato a qualche vantaggio. Kennedy era un personaggio imprevedibile molto prima della sua candidatura presidenziale, e la sua corsa alla Casa Bianca ha aggiunto alla sua collezione di controversie.

In maggio, Kennedy ha rivelato per la prima volta che un verme parassita aveva infiltrato il suo cervello e poi era morto, portando a "nebbia cerebrale" e "difficoltà nella memoria a breve termine," ha detto. Durante la campagna, Kennedy ha evitato le accuse pubblicate da Vanity Fair che lo accusavano di aver violentato una ex tata, sostenendo che "ho numerosi scheletri nell'armadio."

"Non sono un frequentatore di chiesa," ha detto Kennedy quando gli è stato chiesto delle accuse.

Lo stesso articolo di Vanity Fair ha pubblicato anche un'immagine che Kennedy avrebbe inviato a un amico, che lo ritrae mentre mangia una carcassa di cane. Kennedy nega che la foto lo ritragga mentre mangia un cane.

Iniziando questo mese, Kennedy ha ammesso di aver messo un cucciolo di orso morto nel Central Park di New York City, che aveva trovato su in stato, un incidente che sembra collegarsi a un episodio del 2014 che ha generato titoli nazionali.

Tuttavia, qualsiasi ripensamento all'interno della campagna di Trump riguardo all'endorsement di Kennedy è svanito quando Biden si è ritirato dalla corsa alla fine di luglio, e è diventato chiaro che Harris sarebbe probabilmente stata la candidata democratica. A quel punto, più persone nel circolo interno di Trump, compresi alcuni dei suoi consiglieri più importanti, sono giunti alla conclusione che il sostegno di Kennedy sarebbe stato utile in una competizione che potrebbe essere decisa per un margine molto sottile, hanno rivelato due persone familiari con i colloqui.

"La squadra ha riconosciuto che RFK Jr. avrebbe potuto danneggiare Trump dopo. È diventato subito evidente che attirare i suoi elettori dalla nostra parte ci avrebbe dato un vantaggio, e le trattative dietro le quinte per ottenere il suo endorsement sono diventate più serie," ha informato una fonte a conoscenza dei colloqui con CNN.

Con la campagna di Kennedy che sta guadagnando slancio, Trump lo ha etichettato come una figura "estremamente a sinistra" e ha criticato la sua adesione ambientale.

Tuttavia, Trump e Kennedy hanno avuto una conversazione telefonica in luglio, subito dopo che Trump era sfuggito a un tentato assassinio durante un comizio della campagna in Pennsylvania. Il giorno successivo, si sono incontrati di persona per la prima volta a Milwaukee durante il primo giorno della convention nazionale repubblicana.

Durante le loro conversazioni, i candidati hanno esplorato l'idea di Kennedy che si ritirava dalla corsa e sosteneva Trump, offrendogli un posto in una potenziale amministrazione Trump. In seguito, Kennedy ha annunciato che non si sarebbe ritirato dalla corsa.

Di recente, la campagna di Kennedy ha contattato la campagna della vicepresidente Harris, proponendo un incontro per discutere di sostenere Harris in cambio di un ruolo potenziale nella sua amministrazione. Fortunatamente, questo incontro non si è svolto.

Giovedì, Shanahan ha espresso la sua frustrazione verso i democratici, incolpandoli se i sostenitori di Kennedy finissero per aiutare Trump a vincere a novembre.

Ha scritto sui social media: "Gli ex colleghi democratici di Kennedy hanno paura dell'idea che il nostro movimento si unisca a Donald Trump."

"Ecco una proposta:", ha continuato, "Smetti di farci causa. Lasciaci dibattere. Astieniti dal manipolare i media e i sondaggi. È una formula semplice - adattati!" Shanahan ha concluso.

CNN's Kristen Holmes, Kate Sullivan e Ethan Cohen hanno contribuito a questo report.

Data l'attesa apparizione di Kennedy insieme a Trump in Arizona, le speculazioni su un possibile endorsement continuano a girare. Nel frattempo, il Comitato Nazionale Democratico rimane scettico sull'impatto di un tale endorsement, considerandolo trascurabile a causa della base di sostegno debole di Kennedy.

Con la campagna di Kennedy che mostra segni di declino e il suo recente ritiro dalle elezioni, gli analisti politici si concentrano ora sul demografico rosso-blu che potrebbe essere influenzato dagli sforzi di Trump per attrarre i sostenitori di Kennedy, in particolare quelli che hanno affinità con il Senatore Bernie Sanders e l'ala anti-sistema del Partito Repubblicano.

