Il potenziale pericolo di una rapida uscita di Verstappen dalla Red Bull si profila.

Max Verstappen continua a guidare il Campionato del Mondo di Formula 1, ma il suo vantaggio su Lando Norris si sta riducendo. Questo è in parte dovuto alla sua insoddisfazione per la sua auto, che rappresenta un problema per il suo team Red Bull.

Il consulente di motorsport di Red Bull, Helmut Marko, ammette che, nonostante i loro successi precedenti, c'è la possibilità che il Campione del Mondo di Formula 1 Max Verstappen possa passare a un altro team. Marko ha espresso le sue preoccupazioni: "C'è sempre quel rischio". Ha aggiunto: "Quando è in macchina, il suo obiettivo è vincere. Ma le condizioni devono essere giuste. Se non lo sono, potrebbe semplicemente dire: 'Basta!'"

Il contratto di Verstappen con Red Bull si estende fino alla fine del 2028, ma ha l'opzione di rescinderlo in determinate circostanze, come ha spiegato Marko: "La maggior parte dei piloti di vertice ha una clausola di uscita basata sulle prestazioni. Max ha qualcosa del genere. Quindi, se non possiamo dargli un'auto in grado di competere in testa, è qualcosa che prenderà in considerazione".

L'81enne austriaco è fiducioso che la RB20 tornerà presto al livello di prestazioni che aveva nella prima metà della stagione. Le modifiche apportate dopo la gara di Singapore, in cui Verstappen ha finito secondo, sono state il "primo passo" in quella direzione, secondo Marko. Tuttavia, Red Bull, che ha vinto tutti i Gran Premi dello scorso anno, è ora solo secondo nel campionato costruttori - e la tendenza è al ribasso. Verstappen guida ancora il campionato piloti con 52 punti di vantaggio su Lando Norris nella McLaren, ma non ha vinto una gara dal fine giugno.

In risposta a una penalità inflitta dalla FIA, Verstappen ha minacciato di lasciare la Formula 1. Ha dichiarato: "Cose del genere influenzano sicuramente il mio futuro. Se non puoi essere te stesso o devi affrontare cose così stupide, per me, non è un'opzione continuare nello sport". Verstappen aveva precedentemente descritto la sua auto come "rotta", riferendosi alle sue prestazioni. I steward della FIA hanno considerato questo "grossolano, scortese e offensivo" e "non adatto alla trasmissione". La conseguenza: servizio comunitario per Verstappen.

