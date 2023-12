Il potenziale della moda nell'influenzare la politica e la cultura

Questa è solo la goccia più recente di una stagione piovosa di moda prettamente politica.

Tutto è iniziato con le feste in pantaloni in solidarietà con la candidata alle presidenziali americane Hillary Clinton nel 2016. È poi proseguito con i suprematisti bianchi in uniforme polo e kaki durante le famigerate manifestazioni di Charlottesville dello scorso anno.

Mentre gli effetti della Brexit, della Casa Bianca di Donald Trump e dell'ascesa dell'attivismo della cosiddetta "alt-right" in Europa e in Nord America si ripercuotono sulle acque culturali, l'abbigliamento politico è di tendenza. Manifestanti di ogni tipo - femministe, suprematisti bianchi, antifa, nazionalisti e sostenitori della giustizia sociale - si stanno vestendo per adattarsi alla loro mentalità politica.

Questo tipo di abbigliamento politico non è il codice di abbigliamento dei politici. Si tratta di individui e gruppi che usano l'abbigliamento di tutti i giorni per esprimere la loro visione politica. Il problema è che spesso partecipanti e commentatori, giornalisti e studiosi, si affrettano a etichettarlo come moda. Ma l'abbigliamento politico è moda?

Che cos'è la moda?

La dimensione politica dell'abbigliamento è intuibile fin dalla nascita degli individui. Perché essenzialmente la società umana equivale alla società vestita. Ciò che si indossa, come lo si indossa e quando lo si indossa sono espressioni di gradi di libertà e influenze sociali.

L'espressione dell'abbigliamento spazia dal conformismo alla ribellione. In poche parole, lo stile di abbigliamento che sfida - o che viene percepito come una sfida o un'alternativa allo status quo - acquisisce spontaneamente un significato politico.

Da qui il potere sociale dell'abbigliamento e l'impatto politico di vedere molte persone vestite in un modo concordato. Durante le contro-dimostrazioni di Charlottesville, l'estate scorsa, i manifestanti antifa che si opponevano ai suprematisti bianchi indossavano il "black bloc", una sorta di uniforme completamente nera, intesa a mostrare una dura posizione unitaria contro il discorso razzista anti-nero.

Allo stesso tempo, l'abbigliamento "black bloc" indicava la volontà di ricorrere alla violenza, se necessario, proprio come facevano le Pantere Nere negli anni '60 e '70. Le Pantere Nere hanno approfittato di una scappatoia per non essere più in grado di combattere il razzismo. Le Pantere approfittarono di una scappatoia nel secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che rendeva lecito portare in pubblico armi da fuoco non nascoste.

L'abbigliamento politico è uno sforzo concertato da parte di un gruppo di individui per richiamare l'attenzione su una questione sociale. Lo fanno vestendosi con uno stile codificato. La ricetta dell'abbigliamento politico ha tutti gli ingredienti della moda, ma non nelle giuste proporzioni.

La moda - come viene definita - si verifica quando una società in generale accetta uno stile, un'estetica o una sensibilità culturale per un periodo di tempo. L'ampia portata sociale della moda e la sua data di scadenza la rendono così utile come indicatore del tempo.

La si vede utilizzata nel cinema, nella letteratura o nella ricerca delle scienze sociali. Quindi, moda significa cambiamenti temporali del gusto su scala sociale. La moda si manifesta in qualsiasi ambito delle attività umane, comprese le arti, la musica, la tecnologia, persino i discorsi degli studiosi e, naturalmente, l'abbigliamento.

La fonte della confusione

Potremmo attribuire la confusione tra abbigliamento politico e moda alla presenza pubblica onnipresente e pervasiva dell'industria della moda contemporanea. Dal XVIII secolo in poi, un ampio settore dell'industria si è occupato di produrre ciò che ci veste: Si tratta di abiti, accessori, servizi e prodotti di bellezza. Questa industria, insieme ai pubblicitari, si è riunita in un'industria della moda onnicomprensiva.

Non sorprende quindi che nel mondo globalizzato di oggi la maggior parte delle persone identifichi automaticamente i vestiti con la moda. Dopo tutto, sono uno dei risultati più visibili dell'industria della moda. Naturalmente, l'industria della moda non farebbe nulla per chiarire questo aspetto; è nel suo interesse essere percepita come la fonte della moda.

La stessa industria della moda impiega un esercito globale di previsori di tendenze per mettere insieme i dati storici e una molteplicità di fonti e avvenimenti culturali attuali. Utilizzano questi dati per identificare i colori, gli stili e i prodotti che la gente vorrebbe per la prossima stagione.

Ma la cosa più preoccupante è che gli studiosi di moda stanno contribuendo alla confusione del pubblico riguardo all'abbigliamento politico come moda. Utilizzano in modo intercambiabile i termini abito, stile e moda senza tener conto della loro fondamentale differenza semantica. Anche questo ha una spiegazione culturale. La moda è una disciplina scientifica emergente, il che la rende molto di moda in questo momento. Se si aggiunge la parola moda al titolo di un articolo o di un libro accademico, è probabile che i lettori la seguano.

La tendenza a vestirsi di politica

È possibile che, come gli studi sulla moda, anche l'abbigliamento politico sia una tendenza di moda? In base al numero di collezioni che hanno incluso dichiarazioni politiche durante le settimane della moda 2017, la risposta sarebbe un rotondo sì. Diverse collezioni durante l'ultima stagione delle settimane della moda hanno utilizzato dichiarazioni politiche.

Le buffonate politiche in passerella hanno incluso cappelli rosa da figa da Missoni. Ci sono state bandane bianche come simbolo di inclusione in Tommy Hilfiger, Thakoon, Prabal Gurung, Phillip Lim, Dior e Diane von Furstenberg.

Nel frattempo, berretti neri alla guerriglia o alle uniformi delle Pantere Nere sono stati presentati da Dior. Inoltre, slogan di ogni tipo stampati o ricamati in una varietà di capi sono apparsi da Ashish Gupta, Public School e Christian Siriano, punteggiati da biancheria intima grafica nella collezione di LRS.

Questa, tuttavia, non è necessariamente una buona notizia. L'industria della moda ha una solida esperienza nella cooptazione di movimenti politici e controculturali, gruppi emarginati e culture non occidentali, per poi trarne un buon profitto.

Non ci sarebbe nulla di male nel fare soldi in questo modo, se non fosse che la conseguenza della cooptazione da parte dell'industria della moda è l'irrilevanza culturale. Proprio come altri beni, la moda deve essere consumata prima della sua data di scadenza.

La buona notizia è che l'abbigliamento politico può essere alla moda, ma non è moda. Nemmeno l'industria globale della moda può impedire agli individui di usare il proprio corpo vestito come strumento di discorso politico.

Quindi, scegliete pure la vostra maglietta politica preferita o indossate i colori del vostro partito preferito. Ricordate solo che non è moda, a meno che la maggior parte degli altri non decida di vestirsi allo stesso modo per un po'. In tal caso, le opzioni sono: Abbracciare il proprio status di moda o cambiare il proprio abbigliamento o la propria affiliazione politica.

