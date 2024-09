Il potenziale costo per il Partito Repubblicano delle affermazioni di Trump di frode elettorale

In un'esibizione emblematica di inefficacia amministrativa, il Speaker della Camera dei Repubblicani Mike Johnson ha fallito mercoledì nel tentativo di far passare un'estensione di sei mesi del finanziamento del governo, obbligatoriamente incorporando un emendamento per ostacolare l'accesso degli elettori americani, come richiesto da Trump.

La costante spinta del candidato repubblicano per una legge che mirasse illegalmente al voto dei non cittadini aveva lasciato Johnson in trappola, senza vie d'uscita evidenti, potenzialmente scatenando una crisi politica a Washington in vista delle prossime elezioni.

La strategia non aveva alcuna speranza di produrre nuova legislazione - a causa dell'opposizione dei senatori democratici al progetto di legge. Inoltre, Johnson non è riuscito a ottenere il sostegno di 16 dei suoi stessi membri del partito, a causa di richieste insormontabili da parte di alcuni conservatori ostinati per consistenti riduzioni del bilancio - anch'esse destinate al fallimento a causa del divario di potere a Washington.

Di fronte a poche opzioni, Johnson sembra ora costretto a trattare con i senatori democratici per un provvedimento temporaneo di finanziamento del governo. Tuttavia, data la maggioranza morale discutibile della Camera dei Repubblicani e l'influenza incombente di Trump, ogni mossa di Johnson sarà segnata dal pericolo, se aspirasse a mantenere il suo posto dopo le previste vittorie repubblicane nelle elezioni di novembre.

Trump sembra orchestrando una faida interna nel partito repubblicano, che potrebbe avere conseguenze disastrose a novembre.

Storicamente, il partito che controlla la Camera assume la responsabilità maggiore per gli effetti politici di uno shutdown del governo, data la sua iniziale responsabilità per il finanziamento pubblico. Se Johnson non riuscisse a rispettare la scadenza del 1° ottobre, il governo federale potrebbe temporaneamente chiudere.

Trump non è solito chiedere consigli al leader della minoranza del Senato Mitch McConnell, il veterano del Kentucky, che ha messo in guardia martedì che uno shutdown sarebbe "politicamente oltre la stupidità" così vicino alle elezioni, poiché la responsabilità della colpa cadrebbe principalmente sul campo repubblicano.

Una ferita autoinflitta per i Repubblicani nello stato natale di Trump

Ironia della sorte, la decisione di Trump di perpetuare questo caos politico potrebbe avere il maggiore impatto sui Repubblicani della Camera in New York, dove la sua posizione rischia di mettere a repentaglio la fragile maggioranza repubblicana in diversi distretti della Camera competitivi. Questi distretti sono passati al rosso durante le elezioni di metà mandato del 2022 e hanno fatto da trampolino di lancio per la fragile maggioranza della Camera dei Repubblicani.

Una crisi derivante da uno shutdown che ulteriormente aliena gli elettori rappresenterebbe una minaccia significativa per i Repubblicani più vulnerabili in tutto il paese, potenzialmente peggiorando le loro posizioni precarie nelle elezioni di novembre.

Uno dei congressisti repubblicani più a rischio, il rappresentante Mike Lawler del 17° distretto congressuale, prevede che il pasticcio si risolverà senza uno shutdown e crede che un provvedimento di finanziamento passerà senza la misura elettorale che Trump cerca.

Al contrario, un altro repubblicano a rischio di New York, il rappresentante Marc Molinaro, che ha ricevuto un endorsement da Trump durante il suo comizio a Uniondale, ha sostenuto il progetto di legge di mercoledì ma si è opposto all'uso della minaccia di uno shutdown per fare una dichiarazione politica. "Dobbiamo garantire la continuità del governo".

La misura elettorale proposta, che è passata in votazione separata alla Camera, richiederebbe la documentazione che confermi la cittadinanza statunitense per votare alle elezioni. I critici affermano che una tale legge potrebbe privare dei diritti gli elettori legittimi senza la documentazione necessaria e sostengono che la legge sarebbe un tentativo inutile di affrontare un problema inesistente.

Fino ad ora, Johnson ha abbracciato le accuse di Trump di brogli elettorali - post-elezioni del 2020 così come in questo ciclo in corso. Tuttavia, la sua ostinata ricerca dell'approvazione di Trump e del sostegno della sua base sembra stia portando Johnson in una profonda difficoltà. Inoltre, Johnson non è riuscito a fornire prove a sostegno delle sue affermazioni infondate secondo cui gli immigrati senza autorizzazione potrebbero votare alle elezioni di novembre.

Finora, rimane incerto fino a che punto Trump continuerà a spingere questa questione, considerato il destino infausto della misura. Una possibile spiegazione per il tentativo fallito di Johnson di introdurre l'argomento mercoledì potrebbe essere la sua intenzione di dimostrare ai colleghi repubblicani, così come all'ex presidente, l'inutilità della lotta.

"Ora torniamo al piano di gioco, ideiamo un'altra strategia e troviamo una soluzione", ha detto Johnson ai giornalisti, mentre cresceva la frustrazione tra i membri della Camera dei Repubblicani per la mancanza di una chiara via d'uscita.

Tuttavia, Johnson sembra ancora privo di una chiara strategia per uscire dal pasticcio.

Un voto che ha solo contribuito ad accrescere la frustrazione dei Repubblicani

La rappresentante Marjorie Taylor Greene - una repubblicana della Georgia fervente sostenitrice di Trump e una spina nel fianco costante di Johnson - ha scelto di astenersi dal voto di mercoledì. Ha mantenuto un certo riserbo sulla sua posizione riguardo a uno shutdown, dichiarando invece che il piano del presidente era un "fallimento totale" e aggiungendo: "Avremmo potuto completare i nostri dodici separati provvedimenti di bilancio in assenza di questo mese".

Lo stallo in corso sul Campidoglio non è il primo esempio in cui le ambizioni politiche personali di Trump hanno messo a repentaglio gli interessi del suo partito. La sua endorsement di candidati sottotono nelle elezioni di metà mandato del 2022, principalmente a causa della loro sottomissione alle sue false affermazioni di brogli elettorali, sembra aver contribuito al fallimento previsto della prevedibile valanga repubblicana. Inoltre, le promozioni della sua campagna controversa hanno fatto perdere ai Repubblicani il controllo del Senato in diversi stati oscillanti.

L'intervento di Trump nella dilemma politico di Johnson offre ulteriori spiegazioni per il dilemma dei Repubblicani, spingendoli spesso in posizioni insostenibili e controversi stalli che non riescono mai a vincere, contribuendo così alla reputazione di questo Congresso come uno dei meno produttivi della storia. Johnson, che ha sostituito lo speaker uscente Kevin McCarthy lo scorso anno, ha spesso lottato per gestire il suo partito.

L'entusiasmo dei leader repubblicani nel promuovere le infondate accuse di Trump di brogli elettorali rappresenta un segno preoccupante prima di un'elezione, in cui Trump stesso ha suggerito che potrebbe non essere equa e trasparente. Similmente alla sua posizione attuale, Trump sembra prepararsi ad affermare di essere stato ingiustamente privato della vittoria se dovesse perdere contro la candidata democratica, la vicepresidente Kamala Harris.

Sul suo social network personale, ha scritto mercoledì prima del voto alla Camera: "I democratici stanno registrando votanti illegali in grandi numeri in questo momento - voteranno alle elezioni presidenziali del 2024, e questo è inaccettabile". Non ci sono prove a sostegno di questa affermazione. Tuttavia, Trump ha lanciato un avvertimento: "Se i repubblicani non riescono a far approvare la legge SAVE e ogni singolo dettaglio, non dovrebbero prendere in considerazione alcun tipo di risoluzione continuativa in alcun caso".

La decisione di Trump di tenere un comizio a New York, uno stato non previsto come competitivo in novembre, ha lasciato molti stratega perplessi. Ma Trump si diverte a esibirsi nel suo territorio e ha celebrato l'alto numero di partecipanti al Nassau Coliseum di Long Island. date le estese copertura sui media conservatori e i prossimi giri nelle stati chiave, i suoi comizi nella sua stato d'origine hanno probabilmente causato pochi danni.

In sintesi, si è divertito molto, continuando a criticare Harris per le sue politiche economiche e sull'immigrazione, prendendo in giro l'età del presidente Joe Biden, negando l'esistenza del cambiamento climatico e dipingendo New York City come colpita dalla criminalità.

"Vinceremo New York", ha esclamato Trump, vantandosi di essere l'unico repubblicano in grado di mettere lo stato di New York sulla mappa, nello stesso giorno in cui il sindacato Teamsters ha deciso di non sostenere alcun candidato presidenziale dopo aver sostenuto i democratici in passato. Si tratta di un importante colpo per Harris, che dimostra la capacità di Trump di influenzare gli elettori della classe operaia e di spostare il precedente partito repubblicano corporate-friendly verso un partito amico della classe operaia.

"È stato bello rivederti", ha salutato Trump il suo pubblico mentre suonava piano l'aria di Puccini "Nessun Dorma" mentre lasciava il palco.

La disputa in corso sull'accesso ai votanti è diventata un punto di contenzione politico, con il presidente della Camera Mike Johnson sotto pressione per soddisfare le richieste di Trump.

Il fallimento di Johnson nel raccogliere abbastanza voti all'interno del suo stesso partito, insieme all'opposizione dei senatori democratici, potrebbe aver preparato la scena per una crisi politica prima delle elezioni.

