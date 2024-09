Il potenziale conflitto all'interno del clan Murdoch potrebbe influenzare in modo significativo il percorso da seguire per Fox News.

Cosa accadrà dopo la morte del patriarca Murdoch, noto per la sua posizione conservatrice, rimane incerto. Potrebbe il figlio moderato James sfidare Lachlan, il successore preferito con tendenze conservatrici, per il controllo su Fox News? Potrebbe James indirizzare Fox verso una direzione più progressista?

Queste domande sono al centro della battaglia per la successione della famiglia Murdoch, attualmente in corso in un tribunale del Nevada. A 93 anni, Murdoch sta cercando di modificare il trust familiare che ha stabilito anni fa, concedendo ai suoi quattro figli maggiori voti uguali per determinare il futuro del suo impero mediatico conservatore dopo la morte. Spera di modificare la struttura per mantenere Lachlan al comando per un periodo più lungo.

Se Murdoch riuscisse a spuntarla in questo tribunale di Reno, Nevada, i potenziali piani di James per riformare Fox News incontrerebbero ostacoli significativi.

Nella mia recente edizione in cotta dura del libro "Rete di inganni", metto in evidenza il disagio di James da tempo con la programmazione di destra di Fox.

James, che ha lasciato l'impresa familiare nel 2020 a causa di divergenze di contenuti, ha accolto il presidente Biden nella sua residenza per un evento di raccolta fondi nel 2022 e ha sostenuto la vicepresidente Harris in precedenza questo mese. Critica in privato i talk show in prima serata di Fox come perniciose e denuncia come la rete distorce il dibattito pubblico con le sue informazioni errate. Secondo una fonte, James ha addirittura stilato proposte per realignare Fox News verso notizie basate sui fatti, lontano dalla propaganda pro-Trump.

La prospettiva della presa di potere di James è dibattuta e talvolta temuta all'interno stessa di Fox News. Alcuni ospiti di spicco hanno espresso interesse nell'adattare i loro marchi personali per risuonare con James, e alcuni personaggi di Fox hanno cercato di stabilire connessioni con lui, nonostante la posizione di Lachlan come CEO di Fox Corp.

Il tema della serie HBO "Successione" potrebbe risuonare nella tua mente in questo momento. Alcuni astuti (o manipolatori) ospiti di Fox hanno strategizzato su come restare rilevanti in caso il panorama politico cambi dopo la morte di Murdoch. Tuttavia, Murdoch sta attualmente cercando di plasmare queste circostanze a Reno.

Lo scorso anno, Murdoch ha cercato di modificare le condizioni del trust familiare, come primo riportato dal The New York Times a luglio.

Secondo le regole attuali, Lachlan, James, Elisabeth e Prudence guadagnano diritti di voto uguali dopo la morte del loro padre. Ciò consente la potenziale rimozione di Lachlan con un voto 3 a 1. La Fox Corp. e la News Corp., la branca editoriale che possiede il Wall Street Journal e il New York Post, potrebbero essere soggette a trasformazioni in futuro.

I liberali hanno a lungo sperato in questa possibilità, vedendola come un potenziale antidoto all'influenza tossica di Fox. (Maureen Dowd del The New York Times ha suggerito che James potrebbe essere questo antidoto in una colonna del 2020.) Ma Murdoch, noto per le sue vedute conservatrici, sembra determinato a preservare l'orientamento di destra dei suoi mezzi di comunicazione anche oltre la sua morte. Questo sembra essere il motivo sottostante per il suo tentativo di subvertire il trust irrevocabile.

Miliardi di dollari sono in gioco. La parte di Murdoch, senza dirlo esplicitamente, sostiene che mantenere la linea politica della società e mantenere gli spettatori di Fox coinvolti nella programmazione pro-Trump è vantaggioso per tutti gli stakeholder, inclusi i suoi altri figli.

James, Elisabeth e Prudence si oppongono a questo cambiamento. Di conseguenza, i membri della famiglia sono presenti a Reno per le udienze cruciali. Le udienze sono iniziate lunedì e potrebbero durare circa due settimane, secondo una fonte che ha richiesto l'anonimato a causa della segretezza del caso. All'inizio, il tribunale ha rifiutato di riconoscere l'implicazione dei Murdoch, ma lunedì la disputa è diventata visibile quando Murdoch è entrato in aula attraverso l'ingresso principale. Un elenco pubblico delle udienze indica che i procedimenti continueranno almeno fino a martedì prossimo.

Questa disputa è sia intensamente personale che politicamente carica, quindi la sua importanza va oltre il cerchio della famiglia Murdoch. Con il sostegno di Elisabeth e Prudence, James potrebbe teoricamente assumere il controllo dell'impresa familiare in futuro. Tuttavia, Murdoch sta cercando di frustrare questi piani fino a quando il giudice non emette il suo verdetto. Nel frattempo, i dipendenti di Fox continueranno a speculare sulla vecchia guardia, il nuovo sfidante e il destino complessivo della rete.

Nelle udienze familiari in corso a Reno, Nevada, i cambiamenti proposti da James per la direzione di Fox News verso un approccio più basato sui fatti potrebbero incontrare ostacoli significativi se le modifiche di Murdoch al trust familiare avranno successo.

