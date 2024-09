Il potenziale attacco potrebbe superare i 1 miliardo di dollari di perdite della Boeing, ma potrebbe solo graffiare la superficie delle sue sfide.

Lo sciopero dei lavoratori di Boeing avrà un impatto significativo sulla posizione dell'azienda. Se lo sciopero durasse solo una settimana o poco più, potrebbe essere solo un piccolo intoppo per un'azienda che ha già lottato con un debito in aumento e un calo del punteggio di credito negli ultimi cinque anni. L'ultimo sciopero, avvenuto nel 2008, ha comportato una riduzione di 1,2 miliardi di dollari del reddito netto di Boeing. Se lo sciopero attuale dovesse protrarsi per diversi mesi, come è successo in precedenti controversie sindacali presso Boeing, le conseguenze potrebbero essere altrettanto disastrose.

Il CEO Brian West ha messo in guardia gli investitori sull'impatto potenziale dello sciopero, affermando che potrebbe ostacolare la produzione, le consegne e le operazioni, mettendo a rischio il recupero dell'azienda.

Boeing sta ancora lavorando per raggiungere la stabilità finanziaria, nonostante lo sciopero. La sua capacità di produrre aerei 737 Max è limitata a causa del monitoraggio della linea di assemblaggio da parte della Federal Aviation Administration. Il prossimo aereo 777X, cruciale per il ritorno alla redditività di Boeing, ha incontrato problemi durante i voli di prova e è notevolmente in ritardo nell'ottenere la certificazione dei passeggeri. Boeing non ha i fondi necessari per sviluppare un nuovo modello di aereo per soddisfare le esigenze del mercato e le sue vendite sono inferiori a quelle del rivale Airbus.

Lo sciopero potrebbe protrarsi per un periodo prolungato

Le trattative tra Boeing, il sindacato e i mediatori federali sono attese per riprendere all'inizio di questa settimana. Sebbene entrambe le parti affermano di voler raggiungere un accordo per porre fine allo stoppaggio del lavoro, la storia delle relazioni sindacali presso Boeing e il netto rifiuto dell'accordo provvisorio fanno pensare a uno sciopero prolungato.

Boeing ha proposto un contratto quadriennale con aumenti salariali del 25% per l'intera durata, un aumento immediato del 11% delle retribuzioni, adeguamenti per il costo della vita che potrebbero aumentare ulteriormente la retribuzione, contributi più elevati ai conti 401(k) e riduzioni delle quote di assicurazione sanitaria per i dipendenti. Boeing ha considerato questa la sua migliore offerta mai fatta al sindacato, mentre la direzione del sindacato ha considerato questa la migliore trattativa mai condotta con l'azienda. Tuttavia, il 96% dei membri del sindacato che hanno votato sulla proposta l'ha respinta, portando infine allo sciopero.

Lo sciopero del 2008 è durato più di otto settimane. Boeing potrebbe non subire significativi danni alle vendite a causa di questo sciopero, ma il ritardo nelle consegne potrebbe peggiorare le sue difficoltà finanziarie esistenti, poiché la maggior parte dei ricavi dalle vendite di aerei viene realizzata al momento della consegna.

Le agenzie di rating del credito Fitch e Moody's prevedono un possibile downgrade del rating del credito di Boeing a livello di bond spazzatura a causa dello sciopero, con Fitch e Standard & Poor's che già prevedono un simile movimento prima che lo sciopero iniziasse.

Coprire le spese aumentate

Boeing si è impegnata a trovare un nuovo accordo accettabile per i membri del sindacato, nonostante le perdite finanziarie in corso. Nonostante i costi aumentati, l'azienda dovrebbe essere in grado di affrontarli, in gran parte perché il costo effettivo di assemblare un aereo è solo circa il 15%. La maggior parte delle spese riguarda il pagamento ai fornitori per i componenti dell'aereo, come l'avionica, i sedili e il fusoliera stessa.

Il 15% che Boeing paga per l'assemblaggio include tutte le spese, dai materiali grezzi ai costi di funzionamento della fabbrica al lavoro. Pertanto, il pagamento dei 33.000 lavoratori della produzione ammonta solo a una piccola frazione del costo complessivo di un aereo.

Questo è uno dei motivi per cui i lavoratori in sciopero hanno rapidamente respinto l'offerta di Boeing, che sembrava generosa a prima vista. I membri del sindacato non hanno ricevuto aumenti salariali significativi per 16 anni e sono stati costretti a rinunciare a benefit come un tradizionale piano pensionistico o rischiare la perdita di posti di lavoro sindacalizzati a favore di fabbriche non sindacalizzate che Boeing ha considerato di stabilire. Sono stati costretti a fare tali concessioni durante gli anni di prosperità dell'azienda, non durante il suo attuale periodo di difficoltà finanziarie.

"Se Boeing ci considera i migliori del settore, devono trattarci come i migliori del settore", ha detto Jim Bloomer, un dipendente di 28 anni di Boeing a Renton, Washington, a CNN affiliate KING-TV dalla linea

