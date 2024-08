- Il posto di capo di gabinetto e' di nuovo aperto.

Il principe Harry (39 anni) potrebbe dover intraprendere una nuova ricerca di lavoro per il suo capo di staff. Come riportato dalla rivista People lunedì sera (12 agosto), il suo capo di staff, Josh Kettler, avrebbe rassegnato le dimissioni dopo soli tre mesi. Secondo il rapporto, Kettler è stato assunto a maggio su base provvisoria. Entrambe le parti hanno convenuto di separarsi, poiché sembra che nessuno dei due abbia trovato la giusta intesa.

Kettler ha iniziato il suo ruolo di capo di staff del reale britannico, che vive in America con la sua famiglia, a maggio, appena una settimana prima del viaggio di principe Harry e della duchessa Meghan (43 anni) in Nigeria. Ha anche accompagnato il figlio del re Carlo (75 anni) a Londra a maggio per il decimo anniversario dei Giochi Invictus. Prima del suo lavoro con il duca di Sussex, Kettler era capo di staff e responsabile delle partnership strategiche presso la piattaforma di comunicazione Cognixion, secondo People.

Un viaggio in Colombia è ancora previsto per quest'anno

Inizi agosto, Harry e Meghan hanno annunciato i loro piani per recarsi in Colombia più tardi quest'anno. Non sono state rilasciate informazioni ufficiali sul viaggio. La coppia segue un invito della vicepresidentessa del paese, Francia Márquez (42 anni). Fino ad allora, potrebbe essere necessario trovare un nuovo capo di staff.

Anche se il viaggio potrebbe sembrare una visita ufficiale all'estero, si tratta di un viaggio privato per la coppia. Come per il viaggio dei Sussex in Nigeria a maggio 2024, non si tratta di una visita di stato ufficiale, poiché Harry e Meghan non sono più membri della famiglia reale lavorativa.

Per Harry e Meghan, si tratta del loro primo viaggio ufficiale congiunto in Sud America - e un'occasione per Meghan di mostrare le sue abilità in spagnolo. Da studentessa, ha fatto uno stage all'ambasciata degli Stati Uniti a Buenos Aires, in Argentina.

