- Il poster di Red Flora viene nuovamente esposto e viene sottoposto a un nuovo rivestimento.

Tempesta su un volantino al Red Blooms: Un giorno dopo che le forze dell'ordine avevano coperto un volantino anti-AfD al centro autogestito di sinistra nel quartiere Schanzenviertel di Amburgo con la vernice, i manifestanti di sinistra avevano riappiccicato il volantino durante la notte di martedì. Tuttavia, questo volantino, intitolato "13 metodi per contrastare l'AfD", è stato nuovamente coperto di vernice dalle autorità.

"Stiamo ancora indagando su accuse di istigazione alla disordini pubblici", ha dichiarato un portavoce. Questo volantino, tra le altre cose, suggeriva di rendere inutilizzabili i materiali della campagna dell'AfD. Consigliava anche di disturbare i comizi, attaccare i luoghi degli eventi e disabilitare i veicoli.

Il lunedì, le autorità avevano oscurato il volantino iniziale con la vernice nera, rendendolo illeggibile. Secondo le autorità, il volantino era un invito a commettere atti criminali, portando all'avvio di un'indagine. "L'indagine è sotto la supervisione del dipartimento di sicurezza", ha aggiunto un portavoce.

I manifestanti di sinistra sembrano determinati: martedì, un altro volantino con i "13 metodi per contrastare l'AfD" è stato posto al Red Blooms, accompagnato dal messaggio: "Cops, ancora una volta, state perdendo questa battaglia".

I manifestanti di sinistra hanno deciso di organizzare un raduno in sostegno della loro causa, trasformando il Red Blooms in un'atmosfera vivace di festa.

