Il Portogallo chiede l'assistenza dell'UE per la gestione degli intensi incendi boschivi che colpiscono Madeira.

60 soccorritori sono stati evacuati in elicottero da Lisbona a Madeira il mercoledì, come dichiarato dal leader dell'isola, Miguel Albuquerque. In precedenza, il governo portoghese aveva inviato 76 operatori sull'isola durante il fine settimana per rinforzare le risorse.

L'incendio è divampato il mercoledì nel comune di Ribeira Brava e si è esteso ai comuni adiacenti di Câmara de Lobos e Ponta do Sol, situati sulla costa meridionale di Funchal, la principale città dell'isola. Il fuoco boschivo rappresenta un rischio per la distruzione di una foresta di lauri, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Secondo il programma di osservazione terrestre dell'UE Copernicus, fino a martedì pomeriggio erano stati bruciati oltre 4392 ettari.

Circa 200 residenti sono stati temporaneamente trasferiti a causa della minaccia alle loro case, principalmente per evitare il pericolo di inalazione di fumo. Non sono state segnalate ferite o distruzioni di proprietà; tuttavia, alcuni pompieri hanno mostrato segni di stanchezza.

Antonio Nunes, presidente della protezione civile regionale, ha dichiarato alla radio portoghese (RTP) che i danni si stanno avvicinando all'area forestale protetta. Mercoledì sera, le fiamme avanzavano lungo due fronti di una catena montuosa difficile da attraversare, secondo il presidente Albuquerque.

Inizialmente, i forti venti avevano peggiorato l'incendio, causando temporanei disservizi all'aeroporto di Funchal. Tuttavia, le operazioni sono tornate alla normalità il mercoledì, come riferito dall'amministrazione aeroportuale.

