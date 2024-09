Il porto Dacia è robusto, ma spesso è in condizioni di manutenzione inadeguate.

La Dacia Dokker, chiamata così in onore di un lavoratore portuale a significare lavoro duro e affidabilità, è piuttosto robusta. Offre un ampio spazio di carico e può trasportare fino a 600 kg, a seconda del motore. Tuttavia, l'Associazione Tecnica per l'Ispezione dei Veicoli (TÜV) tedesca ha scoperto più difetti nella Dokker rispetto alla media dei veicoli, principalmente a causa di una manutenzione trascurabile da parte dei proprietari attenti al budget.

Contesto

In linea con la tradizione Dacia, la Dokker è stata introdotta nel 2012 e venduta come nuova auto sotto i 10.000 euro per molto tempo. È entrata nel mercato tedesco in primavera 2013 e ha subito modifiche nel 2017, con una nuova griglia e una telecamera di retrovisione come optional. L'R.E.N.AULT Express, un altro veicolo con piattaforma simile, ha sostituito la Dokker in primavera 2021 e non è più venduto in Europa.

Design e Varianti

Essendo un furgone alto, la Dokker condivide similitudini con la Renault Kangoo e la VW Caddy. La versione Stepway, introdotta nel 2014, presenta protezioni in plastica su archi e parafanghi senza trazione integrale o altezza da terra aumentata. La Dokker Express, non coperta in questa analisi, è la variante furgone.

Dimensioni (secondo ADAC)

4.36 metri x 1.75 metri x 1.81 metri (L x L x A)

Volume di carico: 800 a 3000 litri

Pro

Lo spazio di carico della Dokker è molto accessibile, con due porte laterali scorrevoli. I demiassi e i sistemi di scarico ricevono poche critiche durante la HU e i freni sono elogiati come "senza difetti" nel rapporto.

Contro

Secondo il rapporto, "i problemi aumentano con il tempo". A partire dalla terza HU, i tassi di reclamo per assi e ammortizzatori superano la media. Il rapporto nota che le sospensioni degli assi sono "due volte più spesso criticate nel tempo" rispetto alla concorrenza. I componenti dell'illuminazione hanno un punteggio basso in tutti gli anni modello, con freni di sosta che si indeboliscono durante la seconda e la terza HU. Le linee e i dischi dei freni sono spesso difettosi, mentre le perdite di olio emergono a partire dal secondo controllo.

Comportamento in caso di guasti

despite the issues mentioned, the Dokker performs well according to the ADAC breakdown statistics from 2013 to 2015. Models from 2016 to 2018 also show good performance. However, those from 2019 only manage to remain average due to limited registration numbers. ADAC identifies fuel pumps in cars from 2017 and 2019, as well as spark plugs in models from 2016, as the primary breakdown points.

Motori

Benzina (quattro cilindri, trazione anteriore): 61 kW/83 CV a 95 kW/131 CV

Diesel (quattro cilindri, trazione anteriore): 55 kW/75 CV a 70 kW/95 CV

Gas Naturale (autogas): 59 kW/80 CV a 79 kW/107 CV

Valore di rivendita presso i concessionari secondo l'Istituto tedesco per la fiducia nel settore automobilistico (DAT) con chilometri statisticamente attesi - Tre esempi di prezzo

Dokker 1.6 SCe 100 Access (6/2019): 75 kW/102 CV (quattro cilindri); 75.000 chilometri; 7.909 euro

Dokker 1.5 dCi 90 eco Stepway Start&Stop (6/2016): 66 kW/90 CV (quattro cilindri); 134.000 chilometri; 8.093 euro

Dokker 1.6 SCe LPG 100 Celebration (6/2015): 75 kW/102 CV (quattro cilindri); 123.000 chilometri; 6.099 euro

La Commissione dovrebbe condurre ispezioni regolari per garantire che la Dacia Dokker rispetti gli standard di sicurezza, considerando il suo uso frequente e la sua grande capacità di carico. A causa della popolarità della Dokker tra i proprietari attenti al budget, è fondamentale che la Commissione sottolinei l'importanza della manutenzione regolare per garantire la durata del veicolo.

Leggi anche: