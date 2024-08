Il portiere Ter Stegen raggiunge il picco dopo le sue dimissioni

Dopo un decennio come riserva di Manuel Neuer sia a livello nazionale che a Barcellona, Marc-André ter Stegen è finalmente pronto a conquistare il posto di primo portiere della DFB con il ritiro di Neuer. Conosciuto per la sua grazia sotto pressione, ter Stegen ha gestito il suo ruolo di supporto in modo ammirevole, anche con la consapevolezza che la storia non sempre è clemente con i portieri di seconda scelta.

In un'intervista con t-online.de nel 2019, ter Stegen ha espresso il desiderio di diventare il portiere titolare della Germania, ma ha sottolineato che la sua ricerca del successo non comprometterà i suoi valori. "Voglio essere il più possibile di successo, ma non a qualsiasi costo. Il calcio è importante, ma l'umanità è la mia massima priorità," ha detto.

Fedele alla sua parola, ter Stegen ha mantenuto la sua compostezza e professionalità anche di fronte alle avversità. despite Neuer's occasional errors and lack of universal support, ter Stegen has been content to play the backup role, avoiding the public outbursts that have defined some high-profile German goalkeepers of the past, such as Uli Stein and Jens Lehmann.

Il ct della nazionale Julian Nagelsmann ha indicato che ter Stegen sarà probabilmente il portiere titolare almeno fino al Mondiale del 2026, in gran parte grazie alle sue eccezionali doti e alla sua dedizione incrollabile. 'È un altro portiere di classe mondiale che aspetta solo la sua occasione. Non abbiamo dubbi,' ha detto il direttore sportivo della DFB Rudi Völler. Tuttavia, il rapporto di ter Stegen con la nazionale non è stato idilliaco.

Il viaggio internazionale di ter Stegen è iniziato in modo accidentato, con una sconfitta per 3-5 contro la Svizzera nel suo debutto a 20 anni. Le partite successive contro l'Argentina e gli Stati Uniti non sono andate molto meglio, con ter Stegen che ha concesso un totale di 12 gol.

Ter Stegen e i grandi tornei non sono stati finora un mix vincente. È stato escluso dalla squadra per l'Europeo 2012 e non è stato nemmeno convocato per il Mondiale 2014, quando Roman Weidenfeller e Ron-Robert Zieler, relativamente sconosciuti a livello internazionale, hanno vinto il titolo.

Despite being a consistent member of the squad since then, ter Stegen has only played in major tournaments when Neuer was unavailable. This demotion before the latest home tournament was particularly disheartening. Following Neuer's injury, ter Stegen held down the number one spot for over a year and a half. "I am currently the number one, and my aim is to remain so," he said at the time. However, as soon as Neuer was fit again, ter Stegen was pushed back to the bench.

Con il ritiro internazionale di Neuer, sembra che il momento di ter Stegen sia finalmente arrivato. E mentre la storia non sempre è stata clemente con i portieri di riserva, ter Stegen sembra determinato a scrivere la sua storia. Proprio come nel 2008, quando René Adler era considerato il successore di Jens Lehmann, solo per essere messo da parte da un infortunio, il ritiro di Neuer ha aperto la porta a ter Stegen per scrivere il suo capitolo nella storia dei portieri della Germania.

