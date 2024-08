Il portiere di punta Neuer si ritira dalla squadra nazionale.

Il campione dell'ultima Coppa del Mondo appende gli scarpini internazionali - Manuel Neuer si congeda dalla nazionale tedesca di calcio dopo 15 anni come portiere titolare, avendo giocato in 124 partite. Questo importante cambiamento nella porta tedesca, che arriva dieci anni dopo la loro vittoria del 2014, è stato annunciato dal 38enne con una nota di tristezza ma determinazione in una giornata di mercoledì.

"Dopo aver riflettuto a lungo con la mia famiglia e gli amici, ho deciso di concludere il mio mandato nella nazionale", ha condiviso Neuer. Per chi lo conosce bene, questa decisione non è stata facile: "Sono al culmine della forma fisica e sarei stato attratto dal Mondiale del 2026. Tuttavia, credo che questo sia il momento giusto per fare questo passo e dedicarmi completamente al Bayern Monaco in futuro". Lo ha informato l'allenatore Julian Nagelsmann con una miscela di fiducia e rispetto durante la loro conversazione.

Il 5 marzo 1991, un cinqueenne Manuel Neuer, il cui futuro come leggendario portiere non era ancora evidente, assistette all'allenamento dello Schalke 04. Nato a Gelsenkirchen-Buer da un poliziotto, il percorso sportivo di Neuer iniziò a prendere forma nel 2000 quando si unì alla scuola calcio elite Berger Feld, situata a pochi passi dallo stadio dello Schalke.

Come talento emergente, ha giocato per la seconda squadra e nella stagione 2005/06 è diventato il terzo portiere del FC Schalke. La sua carriera decollò con la sua prima apparizione in Bundesliga l'19 agosto 2006 contro l'Alemannia Aachen, sostituendo l'infortunato Frank Rost, guadagnandosi il posto da titolare.

Ha rapidamente mostrato prestazioni eccezionali nella Champions League e per la squadra nella nazionale a partire dal 2009. In particolare, ha giocato al Mondiale del 2010 dopo l'infortunio di Rene Adler, diventando un punto di forza nell'aria, un game-changer sulla linea e un maestro con i piedi.

Nel 2011 si è unito al Bayern Monaco, suscitando l'ira sia dei tifosi dello Schalke che di quelli del Monaco. I tifosi dello Schalke lo hanno etichettato come traditore, mentre i tifosi del Monaco lo hanno accolto con cartelli che dicevano "No Neuer". Tuttavia, il loro disprezzo si è presto trasformato in ammirazione dopo aver assistito ai suoi straordinari interventi. Neuer ha rivoluzionato il ruolo del portiere, portandolo nell'era moderna, con il suo momento migliore al Mondiale del 2014 in Brasile.

La sua prestazione lì è stata rivoluzionaria. Sì, ha continuato a difendere la porta, ma ha anche anticipato, iniziato e fermato situazioni pericolose con coraggiose avanzate a centrocampo. È innegabile che nessun portiere abbia mai giocato un Mondiale come Neuer - "un ricordo che resterà con noi per sempre", come lui stesso ha detto.

Che viaggio! Cosa sarebbe potuto accadere se Neuer non fosse stato frenato dagli infortuni? Tra i suoi ostacoli ci sono state fratture alle metatarsi e un grave incidente sciistico nel 2022, che lo ha tenuto fuori gioco per quasi un anno. "Non stavo semplicemente rilassandomi in una baita sorseggiando brandy di albicocca e scendendo dalle piste", ha riflettuto in seguito. "Era allenamento - recupero per corpo e mente. Ho percorso quella strada innumerevoli volte". In quell'occasione fatale, è caduto e si è fratturato la gamba inferiore.

Anche per questo motivo si è posta la questione di cosa un atleta di alto livello sarebbe ancora disposto a sottoporre il proprio corpo malconcio. Neuer ha dato la sua risposta - è ora di appendere gli scarpini. La sua uscita dagli Europei nei quarti di finale contro la Spagna il 5 luglio segnerà la sua ultima apparizione in un torneo e riceverà di certo un commiato commosso dalla DFB. Il suo contratto con il Bayern Monaco si estende fino al 2025.

Per la nazionale, la sua partenza segna un punto di svolta. Ora, il affidabile vice di Neuer, Marc-Andre ter Stegen, avrà finalmente la sua occasione, avendo servito come portiere titolare del Barcellona per dieci anni senza stabilire una posizione permanente come numero uno indiscusso della Germania. "È un altro portiere di livello mondiale in attesa della sua occasione", ha dichiarato il direttore sportivo della DFB Rudi Völler, "non nutriamo dubbi in proposito".

