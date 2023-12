Il portiere dell'Ajax Andre Onana definisce la sospensione di 12 mesi per doping "eccessiva e sproporzionata".

Onana non ha superato un test antidoping fuori competizione nell'ottobre dello scorso anno, dopo che nelle sue urine era stato trovato del Furosemide.

In una dichiarazione pubblicata su Twitter, l'internazionale camerunense ha definito il divieto, che ha effetto immediato e si applica a livello nazionale e internazionale, "eccessivo e sproporzionato".

"Devo dire che rispetto l'organo d'appello della UEFA, ma non condivido la loro decisione in questo caso", ha detto Onana.

"La considero eccessiva e sproporzionata e, come è stato riconosciuto dalla UEFA, si è trattato di un errore involontario".

Nella dichiarazione, il 24enne ha detto di aver scambiato la banconota contenente Furosemide, che era stata prescritta alla sua compagna, con l'aspirina perché "la confezione era quasi identica".

La furosemide, un diuretico, è usata per trattare l'ipertensione, l'insufficienza cardiaca e l'edema (un accumulo di liquidi nel corpo).

È uno dei diuretici inclusi nell'elenco delle sostanze proibite dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA).

I diuretici possono essere utilizzati dagli atleti per espellere l'acqua per una rapida perdita di peso e per mascherare la presenza di altre sostanze vietate.

"Tutti sanno che conduco una vita molto sana e, da quando ho iniziato la mia carriera sportiva, sono sempre stato fortemente contrario a qualsiasi uso del doping e condanno qualsiasi comportamento antisportivo", ha aggiunto Onana.

"Voglio dire che non ho alcun bisogno di ricorrere al doping per migliorare ulteriormente la mia carriera sportiva".

L'Ajax ha confermato la storia del suo giocatore, sostenendo che Onana ha "erroneamente" assunto il farmaco.

"La mattina del 30 ottobre, Onana si sentiva poco bene. Voleva prendere una pillola per alleviare il malessere", ha dichiarato il club in un comunicato.

"Senza saperlo, però, ha preso il Lasimac, un farmaco che era stato precedentemente prescritto alla moglie. La confusione di Onana lo ha portato a prendere per errore il farmaco della moglie, causando in ultima analisi il provvedimento della UEFA nei confronti del portiere".

Onana è entrato nel club olandese nel 2015 e ha fatto parte della squadra dell'Ajax che ha vinto il campionato olandese nel 2019. Ha 18 presenze in Camerun.

Se il divieto verrà confermato, salterà la Coppa d'Africa 2021. Il Camerun è la nazione ospitante del torneo, che è stato riorganizzato per il gennaio 2022.

Onana e l'Ajax hanno dichiarato che faranno ricorso alla Corte arbitrale dello sport (CAS).

Fonte: edition.cnn.com