Il portiere della DHB segna due gol, Flensburg saggia la successiva celebrazione del gol

Nella Bundesliga di pallamano, in questa fase iniziale della stagione, i Rhein-Neckar Lions e l'SG Flensburg-Handewitt rimangono imbattuti. Flensburg è riuscita a superare il Frisch Auf Göppingen con un punteggio di 37:32 (15:15), mentre i Lions hanno sconfitto l'MT Melsungen con un 31:26 (17:14), estendendo la loro striscia di vittorie a tre partite. Entrambe le squadre sono attualmente in vetta alla classifica, con l'SC Magdeburg e i Füchse Berlin che hanno l'opportunità di eguagliare il loro record inviso.

Il celebre danese olimpionico Emil Jakobsen è stato impressionante per Flensburg, segnando un totale di dieci gol durante la partita. L'attacco di Flensburg ha continuato a brillare, con risultati eccezionali di 37:32 contro l'SG Flensburg-Handewitt, 42:28 su Erlangen e 39:25 contro il TVB Stuttgart.

Melsungen, che aveva già ottenuto due vittorie all'inizio della stagione, ha dato ai Lions una dura lotta. I padroni di casa si sono trovati in svantaggio per gran parte della prima metà, ma una serie di tiri riusciti di Ivan Martinovic, che è diventato uno dei migliori marcatori di Melsungen con sette gol, ha cambiato le sorti della partita a favore dei Lions. Il giocatore tedesco Jannik Kohlbacher ha contribuito con otto gol.

Il portiere nazionale David Späth ha fatto una buona prestazione per i Lions, con 15 parate e due gol segnati. Tuttavia, la sua prestazione non è stata eccezionale, con una percentuale di parate di circa il 37% e un tasso di realizzazione del 100%. Timo Kastening è stato il marcatore più prolifico per Melsungen con sei gol.

