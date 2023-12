Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è "felice" in vista della semifinale di Champions League con l'ex Chelsea

Il portiere del Real Madrid si sta preparando per l'importante semifinale di Champions League contro il Chelsea di mercoledì, con il punteggio aggregato di 1-1 dopo l'andata della scorsa settimana a Madrid, in cui ha giocato un ruolo importante.

Con il Madrid sottotono nel primo tempo al campo di allenamento di Valdebebas dei Los Blancos, il grande belga si è dimostrato un oggetto inamovibile, con una grande parata all'inizio per negare a Timo Werner quello che sembrava un gol sicuro.

Dopo aver lottato inizialmente con la forma fisica e con la concorrenza dell'ex titolare Keylor Navas al suo arrivo nel club, il 28enne ammette di giocare nel suo "posto felice".

Gran parte del suo ritorno al dominio è dovuto al suo ritorno a Madrid - dopo aver trascorso tre stagioni in prestito ai rivali del Real, l'Atlético - e al ricongiungimento con la sua famiglia, secondo Courtois.

"Fin dal mio primo anno a Madrid, mi sono sempre sentito come se fosse una seconda casa. Lì ho anche conosciuto la mamma dei miei figli", ha dichiarato il due volte vincitore della Premier League e della Liga a Don Riddell di CNN Sport.

Quindi, ovviamente, quando ho avuto la possibilità di giocare per il Madrid e di tornare a Madrid per stare più vicino ai miei figli, è stato fantastico per me...". Mi piace giocare per la più grande squadra del mondo. È sempre stato un sogno.

"E anche essere vicino ai miei figli, vederli crescere ogni giorno, portarli a scuola, agli eventi del dopo scuola. Questo rende felice qualcuno. E credo che questo si veda anche in campo. Sto giocando bene e sto aiutando la squadra a vincere".

Courtois non sarà l'unico ex giocatore del Chelsea a sperare di aiutare il Real Madrid a qualificarsi per la finale di Champions League.

Eden Hazard, che ha trascorso sette anni a ovest di Londra, è tornato in forma al momento giusto dopo una stagione di continui infortuni e potrebbe essere in linea con la sua vecchia squadra.

Oltre alla lotta per la Champions League, il Real Madrid è ancora in corsa per il titolo del campionato spagnolo.

I campioni in carica sono a due punti dall'Atlético, mentre il Barcellona è a pari punti con il Real a pochi turni dalla fine del campionato.

