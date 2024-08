- Il portiere del quarto lanciatore assicura la posizione di Paderborn con un salto

Una vittoria per lo SpVgg Greuther Fürth ha impedito a sorpresa allo SC Paderborn la prima sconfitta e la perdita della vetta della 2. Bundesliga. Il duello tra i club secondi e primi in classifica si è concluso in parità 1:1 (0:0) dopo una partita avvincente allo Sportpark Ronhof di Fürth nella giornata 3. Entrambe le squadre hanno mantenuto la loro imbattibilità dopo tre partite, con Fürth che ha raccolto cinque punti e Paderborn sette.

Gli ospiti hanno preso il comando in presenza di 10.261 spettatori poco dopo l'intervallo grazie a Luca Itter (49° minuto). Dopo un corner e un assist eccellente del capitano Branimir Hrgota, il difensore ha segnato all'interno dell'area. Il sostituto di Paderborn, Adriano Grimaldi, ha pareggiato i conti all'81° minuto, sfruttando un errore del portiere di Fürth, Nahuel Noll, che aveva cercato di liberare l'area. Il sostituto Grimaldi ha bloccato il pallone e ha segnato da circa 15 metri.

È degno di nota che la squadra ospite ha avuto il sopravvento nella prima parte della partita e ha sprecato numerose occasioni. Hanno spesso scelto un passaggio diverso invece di concludere in modo decisivo e vincente. La difesa di Fürth ha resistito fino a quando Grimaldi non ha avuto l'opportunità di pareggiare e l'ha sfruttata con sicurezza.

Il sostituto di Paderborn, Adriano Grimaldi, ha pareggiato il punteggio all'81° minuto dopo aver sfruttato un errore del portiere di Fürth. Nonostante aver avuto il sopravvento nella prima parte della partita, Paderborn non è riuscito a capitalizzare le numerose occasioni nella partita di 2. Bundesliga contro lo SpVgg Greuther Fürth.

Leggi anche: