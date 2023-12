Il portiere del Fulham Bernd Leno non rischia una sanzione dopo aver spinto un raccattapalle durante la partita di Premier League contro il Bournemouth

Al 74', con il Fulham in svantaggio per 2-0, il pallone è andato fuori gioco. Il raccattapalle si è avvicinato a Leno, che gli ha preso il pallone per battere un calcio di rinvio e poi lo ha spinto via tra la sorpresa del giovane, scatenando i fischi dei tifosi di casa dietro la porta e un piccolo tafferuglio con tre giocatori del Bournemouth e due compagni di squadra del portiere del Fulham.

Le immagini della partita hanno poi mostrato Leno abbracciare il raccattapalle in segno di apparente scusa e ringraziare il pubblico.

Il manager del Fulham, Marco Silva, ha confermato ai giornalisti dopo la partita che Leno "è andato a parlare con il ragazzo dopo, da grande professionista qual è e da giocatore di grande esperienza".

La FA ha dichiarato alla CNN che incidenti come questo "sono di competenza degli ufficiali di gara che possono prendere provvedimenti se lo ritengono opportuno" e quindi "è improbabile che vengano presi provvedimenti retroattivi".

Poco dopo l'incidente, l'arbitro Tim Robinson ha disattivato il sistema multiball che richiede l'intervento dei ballboys, come consentito dal protocollo del campionato, ha dichiarato la Premier League alla CNN. I ballboys sono stati visti seduti in tribuna, mentre per il resto della partita è stato utilizzato un solo pallone.

"Leno voleva giocare velocemente, i raccattapalle lo tenevano, non so se era un'istruzione di tenere la palla per ritardare ancora l'inizio del gioco", ha aggiunto Silva.

"Non l'ho visto spingere il giocatore; ha toccato il raccattapalle. Sono cose diverse".

L'allenatore del Bournemouth, Androni Iraola, ha negato che ai raccattapalle sia stato detto di rallentare il gioco, nel tentativo di interrompere il ritmo del Fulham, mentre la squadra londinese cercava di rientrare in partita e l'orologio scorreva verso il tempo pieno.

"Sembrava che [Leno] avesse spinto, ma non so esattamente cosa sia successo", ha aggiunto Iraola. "Credo che sicuramente tutti debbano stare attenti, perché sono ragazzi che stanno cercando di aiutare tutti, non solo il Bournemouth, ma tutte le parti coinvolte".

Fonte: edition.cnn.com