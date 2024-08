- Il portiere del BVB Kobel: Abbiamo molta fiducia nell'allenatore Sahin

Dortmund's goalkeeper Gregor Kobel ha una buona impressione del suo nuovo allenatore Nuri Sahin. "Sta facendo un ottimo lavoro e ho molta fiducia in lui per portarci avanti," ha detto il svizzero al Ruhr Nachrichten. Il nuovo allenatore della squadra della Bundesliga è molto rumoroso e esigente. "Penso che sia anche qualcosa di cui abbiamo bisogno come squadra," ha detto Kobel.

Sahin, che ha giocato a livello professionistico per Dortmund, sostituisce Edin Terzic come allenatore capo del BVB. È tornato al club come co-allenatore a gennaio. Sahin ha un'idea chiara, ha detto Kobel. "Abbiamo molto poco tempo, ma sta cercando di ottenere il massimo da noi." Tuttavia, come portiere, lavora principalmente con l'allenatore dei portieri Matthias Kleinsteiber. "Con Nuri, mi occupo principalmente della costruzione del gioco e lì si tratta di sfumature nella posizione," ha detto il 26enne. In termini di gioco dei portieri, questi sono piuttosto argomenti minori.

Questa stagione senza Hummels e Reus

I giocatori di lungo corso del Dortmund Mats Hummels e Marco Reus non saranno in campo per il BVB questa stagione. "Marco e Mats hanno contribuito molto con la loro esperienza," ha detto Kobel. Quando tali giocatori non sono più nella squadra, ci sono cambiamenti: "Ora tocca a noi provare a portare un nuovo e forte spirito nella squadra, magari anche un po' d'aria fresca."

Sabato (ore 18:00), è in programma la prima partita ufficiale della stagione del Borussia Dortmund. Il BVB affronterà la squadra della Regionalliga Phoenix Lübeck nella DFB-Pokal.

