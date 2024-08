- Il portiere associato alla DFB Neuer ha annunciato la fine della sua carriera professionale; d'ora in poi, non parteciperà alla Coppa del Mondo 2026.

Il portiere tedesco di primo livello Manuel Neuer ha deciso di appendere i guantoni dopo una straordinaria carriera nella nazionale di calcio, che ha visto l'ex capitano disputare otto tornei internazionali. Il 38enne, che ha vinto il Mondiale nel 2014, ha annunciato il suo ritiro dopo l'eliminazione ai quarti di finale dell'Europeo da parte della Spagna, in casa.

Neuer ha rivelato la sua decisione su Instagram, circa sette settimane dopo la sconfitta contro la Spagna, che si è poi aggiudicata il torneo. "Il momento è arrivato. Oggi segna la fine del mio viaggio con la nazionale tedesca di calcio. Chi mi conosce sa che questa decisione non è stata facile per me", ha dichiarato.

Inizialmente si era ipotizzato che Neuer potesse continuare a giocare per la DFB, ma alla fine ha scelto di ritirarsi.

Addio al sogno del Mondiale 2026

Neuer ha collezionato 124 presenze con la Germania, segnando un'impressionante serie di record e reinventando il ruolo di portiere a livello internazionale. Dopo la sconfitta per 1-2 contro la Spagna ai tempi supplementari del 5 luglio a Stoccarda, Neuer aveva lasciato aperte le porte del suo futuro con la DFB. "Ho detto che avrei riflettuto sulla mia posizione dopo il torneo", ha dichiarato il capitano esperto dopo l'eliminazione dall'Europeo.

Il prossimo Mondiale del 2026, che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, non è più un obiettivo per Neuer. Il portiere aveva sperato di concludere la sua leggendaria carriera da portiere vincendo il titolo europeo nella sua patria estiva.

È il turno di ter Stegen di brillare come portiere del torneo?

Per Neuer, il fatto di essere tornato tra i pali della DFB dopo il grave infortunio alla gamba sinistra subito durante le vacanze sulla neve dopo il Mondiale del 2022 è stato un successo. L'allenatore Julian Nagelsmann lo ha reinserito come portiere titolare per l'Europeo in casa. Il momento culminante di Neuer con la DFB è stato la vittoria del Mondiale nel 2014 in Brasile.

Nagelsmann aveva già espresso il suo piano durante l'Europeo in casa di riformare la squadra della DFB per il Mondiale del 2026. Neuer diventa così l'ultimo vincitore del Mondiale di Rio a lasciare la squadra della DFB dopo Toni Kroos e Thomas Müller.

Kroos, 34 anni, ha deciso di ritirarsi completamente, mentre Müller, 32 anni, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale tedesca, ma continuerà a giocare per il Bayern Monaco, come Neuer.

Il capitano della DFB, Ilkay Gündogan, ha recentemente annunciato il suo addio al calcio internazionale. Marc-André ter Stegen (32 anni), compagno di squadra e rivale di Neuer al Barcellona, è ora considerato il principale candidato per la maglia da numero uno della nazionale tedesca.

Nonostante la decisione di Neuer di lasciare la nazionale tedesca, la sua eredità come portiere di primissimo livello è indiscutibile, avendo giocato un ruolo fondamentale nelle vittorie del Bayern Monaco. Con il ritiro di Neuer, Marc-André ter Stegen, suo storico rivale e compagno di squadra, è ora pronto a prendere il suo posto come portiere numero uno della Germania.

