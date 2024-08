Il portavoce del Cremlino, Peskov, non esprime alcuna preoccupazione per la presunta detenzione di Putin in Mongolia.

Vladimir Putin, il Presidente russo, è pronto a intraprendere un viaggio in Mongolia nonostante il rischio di essere trattenuto. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato venerdì che il Kremlin non ha preoccupazioni riguardo al viaggio di Putin nel paese, che fa parte della Corte Penale Internazionale (CPI). La CPI ha emesso un mandato di arresto per Putin lo scorso anno, a causa di presunti crimini di guerra in Ucraina. La CPI afferma che Putin è coinvolto nell'espulsione di bambini dalle terre ucraine occupate verso la Russia.

Il viaggio di Putin in Mongolia sarebbe il suo primo viaggio in un paese della CPI dal momento dell'emissione del mandato di arresto contro di lui. Lo Statuto di Roma, il trattato fondatore della CPI, obbliga i membri ad arrestare le persone con un mandato di arresto non appena entrino nel loro territorio. Tuttavia, il tribunale non ha mezzi per far rispettare questo obbligo. In modo simile, Omar al-Bashir, ex Presidente del Sudan, non è stato arrestato durante un viaggio in Sud Africa nel 2015, anche esso membro della CPI, il che ha generato una forte indignazione tra i difensori dei diritti umani.

Peskov ha fatto riferimento a "un'ottima interazione con i nostri amici della Mongolia" durante una conversazione con i giornalisti venerdì. Secondo le autorità russe, Putin sta partecipando a un invito del Presidente Ukhnaagiin Khurelsukh. Le fonti suggeriscono che Putin parteciperà alle celebrazioni in Mongolia per il 85° anniversario della vittoria delle truppe sovietiche e mongole sui militari giapponesi nella Battaglia di Khalkhin Gol.

In risposta, il portavoce della CPI, Fadi El Abdallah, ha sottolineato l'obbligo della Mongolia, in quanto stato parte dello Statuto di Roma, di collaborare con il tribunale. La CPI si basa sui suoi stati membri e su altri partner per attuare le sue decisioni, compresi i mandati di arresto. In caso di mancata cooperazione, i giudici possono prendere atto di questo e informare l'Assemblea degli Stati Parte. Successivamente, l'Assemblea è tenuta ad attuare misure appropriate, sebbene El Abdallah non abbia specificato quali potrebbero essere queste misure.

