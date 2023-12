Il portabandiera olimpico di Tonga, Pita Taufatofua, non ha notizie del padre dal "devastante" tsunami

Il disastro è stato provocato dall'enorme eruzione di sabato del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai e ha causato danni "senza precedenti" alla nazione del Pacifico.

Taufatofua, che è diventato famoso dopo essere stato il portabandiera del suo Paese alle Olimpiadi estive e invernali, si trova attualmente in Australia e non ha ancora notizie del padre che viveva sull'isola principale di Tongatapu.

"Non ho idea di cosa gli sia successo", ha dichiarato ad Amanda Davies della CNN Sport.

"Sono ottimista sul fatto che starà bene e spero che sia là fuori a lavorare nella comunità. Questa è probabilmente la mia ipotesi, ma sono solo mie speculazioni".

"È molto dura, ma non ho scelta. In tempi come questi, bisogna alzarsi in piedi. Ci sono persone in tutto il mondo che si stanno alzando in piedi, non sono solo io, ma molte, molte migliaia di persone".

LEGGI: Tonga affronta un "disastro senza precedenti" mentre la Nuova Zelanda mette in guardia da ulteriori eruzioni

Devastazione diffusa

Il "pennacchio a fungo vulcanico" si è esteso fino a coprire tutte le circa 170 isole del Paese - di cui 36 abitate - colpendo l'intera popolazione di oltre 100.000 persone.

Il primo ministro tongano Siaosi Sovaleni ha dichiarato che tutte le case dell'isola di Mango, dove vivono 36 persone, sono state distrutte durante il disastro.

Sull'isola di Fonoifua sono rimaste solo due case e sull'isola di Nomuka, dove vivono 239 persone, sono stati registrati danni ingenti.

Martedì il governo di Tonga ha confermato la morte di tre persone e diversi altri feriti.

Mercoledì Taufatofua ha postato un messaggio su Instagram in cui assicurava che la casa della sua famiglia era ancora in piedi, ma non è ancora riuscito a parlare con suo padre.

Per aiutare i soccorsi, l'atleta di taekwondo e sci di fondo ha creato una pagina di raccolta fondi su GoFundMe, che la CNN ha verificato.

I fondi saranno destinati "ai più bisognosi" e alla riparazione delle infrastrutture, delle scuole e degli ospedali danneggiati.

"Non abbiamo scelta, non possiamo correre nelle nostre stanze e stare lì a piangere e a desiderare. È il momento di lavorare e aiutare il nostro Paese", ha aggiunto.

"Abbiamo aperto una pagina GoFundMe e le persone sono state così generose".

Taufatofua dice che ora ci sono problemi con lo "spesso strato di cenere" in tutto il Paese, oltre a problemi di filtraggio dell'acqua e di comunicazione.

Ha esortato le persone a continuare a condividere le informazioni sul disastro, in modo che il mondo sia a conoscenza della piccola nazione che sta cercando di riprendersi.

"Quando sei a Tonga, tutto è rigoglioso, è verde, è blu, è pieno di vita", ha detto.

"Quando la si guarda ora, sembra un film in bianco e nero del 1910 e tutto è coperto di cenere. Non è la Tonga che si ricorda".

"Se qualcuno là fuori ha un satellite di riserva, per favore ce lo mandi. Le nostre comunicazioni sono state interrotte.

"Elon Musk, se ci sta guardando, ci mandi Starlink, abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno di comunicare con i nostri cari".

Siamo figli della terra

Taufatofua si stava allenando per il taekwondo e stava cercando di qualificarsi per il kayak sprint ai Giochi di Tokyo del 2020, uno sport che stava praticando in omaggio ai suoi antenati e per motivi ambientali.

Non è riuscito a qualificarsi nel kayak sprint, quindi ha gareggiato solo nel taekwondo.

Nonostante i danni diffusi causati dallo tsunami, Taufatofua dice di avere ancora rispetto per Madre Natura e per gli oceani, che svolgono un ruolo fondamentale nella vita dei tonganesi.

"Madre Terra è la più grande creazione di Dio ed è certamente qualcosa che dobbiamo rispettare", ha detto.

"Quindi, anche se un vulcano sta devastando l'isola, abbiamo ancora rispetto per il vulcano, per gli oceani, per la natura. Non abbiamo odio o animosità.

"Come tongani, capiamo di essere figli della terra. Dalla polvere siamo venuti, dalle ceneri alla fine torneremo".

"Non abbiamo altro che amore per gli oceani, non fa differenza".

Fonte: edition.cnn.com