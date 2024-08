Il popolare podcast 'Call Her Daddy' condotto da Alex Cooper sta passando a SiriusXM per una somma monetaria considerevole.

Cooper ha siglato un importante accordo pluriennale con SiriusXM, assicurandosi i diritti esclusivi per la pubblicità e la distribuzione, nonché per il contenuto e gli eventi. Il valore di questo accordo supera i $100 milioni, secondo diverse fonti, e segna l'inizio di contenuti esclusivi su SiriusXM a partire dal prossimo anno.

SiriusXM ha acquisito i diritti esclusivi per le vendite pubblicitarie a livello globale per tutte le versioni della rete Unwell di Cooper. Questa rete comprende podcast come "Hot Mess con Alix Earle", "Pretty Lonesome con Madeline Argy", "Boyfriend Material con Harry Jowsey" e "In Your Dreams con Owen Thiele".

"Call Her Daddy", che era il secondo podcast più grande su Spotify nel 2023, subito dopo "The Joe Rogan Experience", è passato a SiriusXM a seguito di un accordo triennale del valore di $100 milioni.

A gennaio, Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes hanno lasciato Amazon per trasferire il loro podcast "SmartLess" a SiriusXM in base a un accordo simile del valore di $100 milioni.

Nonostante la forte posizione di SiriusXM nel campo dei podcast, Spotify ha incontrato difficoltà finanziarie. Per compensare gli oltre $1 miliardo investiti nel podcasting, in gran parte utilizzati per stipulare accordi con celebrities per podcast mai realizzati e successivamente chiusi gli studi di podcast, Spotify ha dovuto procedere a consistenti riduzioni del personale.

Anche se $100 milioni potrebbe sembrare una somma considerevole per un podcast, Cooper aveva già accumulato una notevole ricchezza in precedenza. Nel 2021, Cooper ha lasciato Barstool Sports per un accordo triennale con Spotify valutato $60 milioni.

Cooper ha dichiarato in una dichiarazione: "La Daddy Gang rimarrà sempre la mia priorità assoluta e con SiriusXM continueremo a innovare e offrire la migliore esperienza possibile ai miei ascoltatori". La Daddy Gang si riferisce ai seguaci di Cooper.

Dal suo inizio nel 2018 con la ex co-conduttrice Sofia Franklyn, Cooper ha rivendicato il titolo di podcaster femminile più ascoltata a livello globale, secondo l'annuncio di SiriusXM. "Call Her Daddy" ha ospitato una varietà di personalità, tra cui musicisti come Zayn Malik e Christina Aguilera, e attori come Jane Fonda e Gwyneth Paltrow.

Anche con SiriusXM che gestisce i diritti pubblicitari, "Call Her Daddy" e la rete Unwell rimarranno accessibili su Spotify, dove la maggior parte degli ascoltatori è ancora basata.

L'accordo pluriennale con SiriusXM espande significativamente le opportunità di business di Cooper, offrendo diritti esclusivi per la pubblicità e la distribuzione. Con il trasferimento di "Call Her Daddy" e altri podcast popolari, SiriusXM è posizionata per rafforzare la sua posizione nell'industria competitiva dei podcast.

